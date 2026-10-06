Por: Portal Bogotá

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La localidad de San Cristóbal, en Bogotá, vive un importante momento en materia de infraestructura comunitaria tras la reciente finalización de las obras de rehabilitación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de 17 parques de proximidad. Según información difundida por la Alcaldía Local de San Cristóbal, este proyecto forma parte de las acciones prioritarias dentro de la administración de Carlos Hernando Macías y constituye una apuesta estratégica para el desarrollo social, recreativo y urbano de la zona. De acuerdo con datos de la alcaldía mencionados en la nota, la rehabilitación beneficiará directamente a más de 26.945 habitantes, quienes ahora dispondrán de espacios renovados para el encuentro vecinal, la recreación y el deporte.

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La iniciativa, cuya inversión total ascendió a $1.242.363.600, fue contratada bajo el sistema de precios unitarios a monto agotable, un mecanismo empleado para intervenir la infraestructura de los barrios y así optimizar los recursos públicos. La fecha formal de finalización de las obras fue el 18 de agosto de 2026, y en este momento se ha dado inicio a la etapa final de entrega de los parques a las respectivas comunidades beneficiadas.

El alcalde local, Carlos Hernando Macías, resaltó públicamente la importancia de estas obras para el bienestar social de San Cristóbal. En sus palabras, "bajo nuestra administración seguimos cumpliéndole a San Cristóbal. La recuperación de estos 17 espacios demuestra que cuando se gerencia con transparencia y enfoque social, transformamos la vida de miles de familias, niñas, niños y personas mayores que hoy cuentan con lugares dignos, seguros y accesibles para el deporte y el encuentro ciudadano". Esta afirmación refleja el enfoque integral del proyecto, que no solo promueve la infraestructura física, sino que también impulsa el fortalecimiento del tejido social.

Con esta entrega, la Alcaldía Local de San Cristóbal ratifica su propósito de apostar por el desarrollo urbano sostenible y el bienestar común, consolidando espacios que estimulan la vida en comunidad y el aprovechamiento colectivo de zonas públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos habitantes se benefician con la rehabilitación de los parques en San Cristóbal?

De acuerdo con información de la Alcaldía Local de San Cristóbal, la rehabilitación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de los 17 parques beneficia directamente a más de 26.945 habitantes de la localidad, al ofrecer espacios más seguros, dignos y apropiados para el deporte, la recreación y la integración comunitaria.

¿Cuál fue el monto invertido en la recuperación de los parques en la localidad de San Cristóbal?

Según datos proporcionados por la Alcaldía Local de San Cristóbal, la inversión total destinada a este proyecto de recuperación, mejoramiento y mantenimiento de los parques ascendió a $1.242.363.600, monto ejecutado bajo el sistema de precios unitarios a monto agotable para maximizar el uso de los recursos en la infraestructura barrial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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