En medio de múltiples historias virales en el país, la presencia de una ‘colombiana’ que participa en un reinado que se sale de lo convencional hasta el momento.

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Así, Colombia oficializa su histórica participación en la séptima edición de Miss AI Universe mediante la creación de su primera representante diseñada íntegramente con inteligencia artificial.

Marya Tiglao Pulgarín abandera a la delegación nacional en este certamen internacional donde todas las concursantes corresponden a figuras hiperrealistas desarrolladas algorítmicamente.

El concepto conceptual y comunicativo de la reina colombiana gira en torno al ejercicio de los medios de comunicación y a la urgente conservación ecológica.

Los recientes avances de la programación digital abren paso a plataformas interactivas en redes sociales que reemplazan participantes de carne y hueso por modelos virtuales.

En esta contienda de innovación tecnológica, el avatar colombiano compite contra aspirantes de 71 países, incluyendo delegaciones de Brasil, México, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas y Sudáfrica.

Cada nación presenta una propuesta con atributos físicos particulares, un trasfondo biográfico propio y una causa de impacto comunitario definida para convencer al jurado.

Frente a los reinados tradicionales de belleza, este torneo internacional aplica herramientas informáticas avanzadas para moldear la fisonomía, estructurar la identidad y elaborar contenido audiovisual.

Marya Tiglao Pulgarín es un personaje generado con inteligencia artificial que se presenta como activista ambiental, presentadora de televisión, actriz y contadora. Su propuesta se centra en la protección de los ecosistemas y el apoyo a las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente.

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Dentro de sus discursos en plataformas digitales, la representante virtual sostiene que vocear a una patria requiere asumir compromisos éticos con la ciudadanía y el entorno natural.

Por tal razón, la protección ambiental lidera su agenda estratégica en la competencia, donde cada personaje busca destacar por diseño, narrativa e interacción con la audiencia.

La dinámica del reinado contempla múltiples fases clasificatorias que inician con la totalidad de inscritas para seleccionar un primer grupo de 25 participantes.

En las instancias avanzadas, la lista se acorta a 12 semifinalistas y posteriormente a seis finalistas de donde el comité elegirá a la ganadora.

El jurado calificador analiza aspectos que superan la estética visual, evaluando la originalidad, el diseño gráfico, la cohesión del relato, la representación cultural y la afinidad digital.

Asimismo, cada modelo promueve causas sociales asociadas a la formación educativa, la preservación de los ecosistemas, la salud pública o la equidad social.

Con el debut de Marya Tiglao Pulgarín, la nación suramericana se consolida en este escenario internacional que entrelaza informática, identidad cultural y contenidos creativos en formatos modernos.

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¿Cómo crear un personaje con apariencia humana usando inteligencia artificial?

La generación de avatares con apariencia humana hiperrealista mediante inteligencia artificial representa una de las transformaciones más significativas en la producción de contenido digital contemporáneo.

El proceso creativo inicia con la selección de plataformas generativas basadas en modelos de difusión que procesan descripciones textuales detalladas para componer imágenes fotorrealistas de alta resolución.

Diseñadores y creadores deben estructurar indicaciones de texto precisas especificando rasgos faciales, expresiones emocionales, encuadre fotográfico, iluminación ambiental, textura de piel y vestuario del personaje buscado.

Para lograr una mayor coherencia visual en múltiples ángulos, los desarrolladores utilizan herramientas avanzadas de entrenamiento personalizado que procesan un conjunto de imágenes de referencia.

Estas arquitecturas tecnológicas permiten fijar la identidad facial del modelo algorítmico para aplicarlo posteriormente en diversos escenarios, poses, vestimentas y composiciones dramáticas sin perder la consistencia estética.

La integración de herramientas de retoque digital y edición vectorial complementa el trabajo generativo, ajustando imperfecciones anatómicas, proporciones físicas, iluminación contextual y pequeños detalles estéticos en las manos o el rostro.

Asimismo, la animación del personaje exige el uso de software de simulación facial que sincroniza los movimientos del rostro con pistas de voz mediante motores de aprendizaje profundo.

Sistemas de síntesis de voz basados en redes neuronales convierten texto en audio articulado, aportando modulaciones tonales, pausas naturales y expresiones emocionales creíbles al avatar diseñado.

El desarrollo de una biografía coherente, valores personales y causas sociales consolida la identidad narrativa del personaje en redes sociales y plataformas de interacción digital.

Esta combinación de herramientas gráficas, modelos de lenguaje y síntesis de voz permite crear avatares hiperrealistas capaces de participar en campañas publicitarias, presentaciones televisivas y certámenes internacionales.

Las empresas del sector audiovisual continúan perfeccionando los algoritmos de renderizado para incrementar el nivel de detalle y reducir las distorsiones visuales en las animaciones complejas.

El uso ético de estas tecnologías exige a los creadores transparentar el origen sintético de las imágenes para garantizar la confianza de las audiencias cibernéticas.

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