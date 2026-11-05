Un terremoto político sacudió a Paraguay tras la dimisión irrevocable presentada este jueves 5 de noviembre por el mandatario Santiago Peña, quien abandonó el poder tras tres años y dos meses de administración.

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La renuncia ocurrió minutos antes de encarar formalmente un juicio político promovido en el Congreso Nacional, derivado del escándalo financiero por la intervención administrativa de Ueno Bank, banco privado asociado al gobernante.

Dicha institución bancaria captó cuantiosos recursos de entidades públicas durante su mandato, situación que desató severos cuestionamientos institucionales a pesar de que el Palacio de López desmintió categóricamente rumores de dimisión la víspera.

En su alocución oficial de despedida, el dirigente ofreció disculpas ante posibles desaciertos, asegurando que jamás pretendió defraudar el respaldo de la ciudadanía y resaltando la protección inmediata del patrimonio de los clientes.

Asimismo, manifestó que su mayor compromiso consiste en asegurar “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, anhelando la adecuada custodia de los dineros estatales mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

Ante esta repentina vacancia por la renuncia de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana tomará el mando del Poder Ejecutivo luego de la sesión extraordinaria bicameral convocada para convalidar la dimisión y proceder con los actos de juramento constitucional.

Con el fin de coordinar la transición gubernamental, el expresidente Horacio Cartes, en su calidad de líder del Partido Colorado, sostuvo un encuentro estratégico matutino con Alliana en Asunción.

No obstante, la estabilidad del nuevo mandato permanece bajo incertidumbre legal, pues el pliego acusatorio radicado previamente por 35 diputados también incluye señalamientos directos contra el propio vicepresidente.

La crisis institucional mantiene en vilo al país sudamericano mientras las fuerzas legislativas definen el rumbo político de la nación y las investigaciones bancarias continúan su curso pericial.

¿Quién es Santiago Peña?

Santiago Peña Palacios destaca como una de las figuras políticas y económicas contemporáneas más influyentes de la República del Paraguay luego de alcanzar la primera magistratura del país sudamericano.

Nacido en la ciudad de Asunción en noviembre de 1978, completó su formación profesional como economista en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Posteriormente, fortaleció su perfil técnico internacional cursando estudios de posgrado en Políticas Públicas en la prestigiosa Universidad de Columbia, ubicada en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Su trayectoria pública comenzó en el Banco Central del Paraguay, donde laboró como analista económico antes de vincularse formalmente al Fondo Monetario Internacional con sede en Washington.

En dos mil quince asumió la jefatura del Ministerio de Hacienda durante el mandato del expresidente Horacio Cartes, consolidando una agenda técnica orientada al control fiscal y la estabilidad macroeconómica.

A pesar de su inicial distanciamiento partidario, ingresó formalmente a las filas de la Asociación Nacional Republicana, reconocida popularmente como el histórico Partido Colorado, para impulsar su carrera electoral.

En abril de dos mil veintitrés triunfó contundentemente en los comicios generales paraguayos superando a sus rivales con más del cuarenta y dos por ciento de los votos válidos.

El dirigente tomó posesión del mando gubernamental el quince de agosto de dos mil veintitrés, prometiendo modernización estatal, generación masiva de empleo y atracción estratégica de inversiones extranjeras.

Durante su ejercicio presidencial promovió reformas tributarias, planes de infraestructura vial y la renegociación binacional de las tarifas energéticas correspondientes a la represa hidroeléctrica de Itaipú con Brasil.

Sin embargo, su gestión enfrentó fuertes controversias públicas debido a la permanente influencia política de su mentor partidario y a complejos escándalos en el sector financiero privado nacional.

Las tensiones parlamentarias y las fricciones con la oposición legislativa marcaron los compases finales de su administración al frente del Palacio de los López en la capital asuncena.

Su figura representa el ascenso de una tecnocracia económica al poder político tradicional dentro de una de las naciones más dinámicas del Cono Sur americano.

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