Por: EL PILON SA

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En la cocina de su casa, Sebastián Vargas Avendaño lleva adelante un experimento que aspira a transformar la manera en la que enfrentamos la contaminación por plásticos de un solo uso. De acuerdo con su propio testimonio, este estudiante del Colegio Colombo Inglés de Valledupar ha dedicado tiempo y creatividad a pelar, picar y licuar yuca con la idea de extraer su almidón y utilizarlo como materia prima para fabricar platos alternativos al plástico convencional. Todo el desarrollo es completamente artesanal y casero, sin equipos industriales, y refleja el entusiasmo de Sebastián por combinar actividades tan diversas como el acordeón y su participación en modelos de Naciones Unidas.

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El origen del proyecto se remonta a una tarea escolar en la que Sebastián debía proponer una solución para un problema global. Eligió los residuos plásticos, y pronto su iniciativa sobre platos a partir de yuca trascendió el aula. Según relató, fue invitado a la feria escolar y allí recibió el aval para asistir a una feria internacional de ciencia en Paraguay. Su desempeño sorprendió: "ocupe el primer lugar y me gané el aval para la Genius Olympiad en Rochester, Nueva York", expresó el joven estudiante.

El reto de elegir la yuca adecuada no ha sido menor. Sebastián explica que ha trabajado por "prueba y error" hasta determinar que la yuca dulce comprada en el mercado es la que ofrece mejores resultados, aunque aclara que aún no dispone de análisis técnicos que expliquen esas diferencias de comportamiento en la elaboración de los platos.

El enfoque en el almidón de yuca como insumo para crear bioplásticos tiene antecedentes en la academia. Por ejemplo, una publicación en la revista Tecnología en Marcha confirmó la utilidad de este material bajo ciertas condiciones, aunque advirtió sobre su sensibilidad a la humedad. Además, el grupo CYTBIA de la Universidad del Cauca ha desarrollado platos biodegradables usando almidón y fibras de yuca, lo que demuestra el interés científico, aunque no convierte la propuesta de Sebastián en algo totalmente inédito.

Pero, como él mismo señala, su propuesta también busca una integración entre agricultores y la industria, ya que ve en este proceso una manera de conectar al productor rural con quienes transformarían la yuca en productos de valor agregado. Por ahora, los prototipos continúan en etapa de ensayo; varios se degradaron tras un mes en agua, lo que para Sebastián representa información útil para seguir puliendo el proceso.

Lo que sigue en la ruta del estudiante es llevar su propuesta a la GENIUS Olympiad, una competencia internacional que reúne estudiantes con proyectos ambientales. Allí, Sebastián espera poner a prueba la viabilidad e impacto de su idea, mientras ajusta el camino hacia su gran objetivo: comercializar e industrializar platos de yuca a un precio competitivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fabrica Sebastián Vargas Avendaño los platos a partir de yuca?

De acuerdo con Sebastián Vargas Avendaño, el proceso de elaboración es completamente casero y manual. Él pela y pica la yuca, la licúa y extrae el almidón, con el cual después fabrica los platos. Todo el desarrollo es artesanal y forma parte de un proyecto en evolución, que surgió como una solución a la contaminación por residuos plásticos.

¿Qué desafíos enfrenta el uso de almidón de yuca para fabricar bioplásticos?

El principal reto identificado, según una publicación en la revista Tecnología en Marcha, es la sensibilidad del material a la humedad, lo que implica que los productos pueden degradarse en contacto con el agua. Este es uno de los grandes desafíos en el camino para lograr que los platos de yuca sean una alternativa viable y masiva a los plásticos tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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