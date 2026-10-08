Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Selección Colombia culminó su reciente gira por Estados Unidos con una victoria por 2-0 frente a Perú en la ciudad de Miami, encuentro que dejó sensaciones positivas en el equipo gracias al rendimiento colectivo y la influencia de los relevos realizados durante la segunda parte del juego. Entre los nombres destacados por su aporte en este duelo se encuentran Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila, este último autor del segundo gol de la noche, como lo reportó Noticias Caracol.

Sigue a PULZO en Discover

Para analizar el desempeño del equipo y esta primera experiencia posterior al Mundial 2026, Gol Caracol consultó la opinión del técnico Alexis García, quien participó como invitado en sus transmisiones. García destacó que la selección afrontó tres pruebas en suelo estadounidense con diferentes resultados. Según sus declaraciones, el primer partido ante México fue equilibrado y permitió observar en acción a jugadores nuevos, aspecto que consideró necesario para el proceso de renovación del plantel. En ese compromiso, Colombia compitió frente a un rival complicado y el balance fue aceptable.

Posteriormente, al enfrentar a Paraguay utilizando un sistema diferente, el técnico comentó que los resultados no fueron los esperados. De acuerdo con García, el equipo sufrió en ese "laboratorio" porque no logró desplegar su mejor fútbol, mientras que Paraguay fue superior durante la mayor parte del juego y supo defender la ventaja obtenida con firmeza.

En contraste, el cierre de la gira ante Perú fue satisfactorio para García, quien señaló que Colombia recuperó su identidad futbolística, basada en el control de la pelota y la iniciativa ofensiva. El ingreso de jóvenes talentos trajo consigo sensaciones alentadoras para el futuro del combinado nacional. Resaltó especialmente el aporte fresco, la movilidad y la capacidad de romper líneas defensivas rivales mediante toques rápidos, desmarques y asociaciones ofensivas.

En el análisis individual, el técnico se detuvo en Samuel Velázquez, un lateral derecho que sorprendió por su solidez defensiva y aporte en la generación de juego. También elogió a Juan Manuel Rengifo, a quien definió como una grata revelación, destacando su habilidad para asociarse y ubicar espacios a favor del ataque.

La aparición de Daniel Arcila tampoco pasó desapercibida, pues García valoró su capacidad de definir y lo incluyó en un grupo de jóvenes —junto con Durán y Viveros— que animó y enriqueció la propuesta del técnico colombiano. Además, señaló que aunque otros jugadores como Jhon Solís necesitan más minutos para mostrar su potencial, confía en que el proceso de integración seguirá ofreciendo alternativas interesantes.

Respecto a la falta de goles de los delanteros, García expresó que no es motivo de preocupación en este momento, pues se trata de jugadores en adaptación que están comenzando una nueva etapa con la selección y las oportunidades de anotar no han sido abundantes. Sin embargo, subrayó la importancia de crear más situaciones claras para los atacantes, algo que se evidenció en una acción protagonizada por Yaser Asprilla y Luis Suárez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los jugadores jóvenes más destacados de la Selección Colombia en la gira por Estados Unidos?

De acuerdo con la opinión del técnico Alexis García consultada por Gol Caracol, los futbolistas jóvenes que brillaron en esta serie de partidos fueron Samuel Velázquez, Juan Manuel Rengifo y Daniel Arcila. Velázquez fue reconocido por su aporte en defensa y su capacidad para participar en la construcción de juego, Rengifo recibió elogios como revelación por su habilidad para asociarse y encontrar espacios, mientras que Arcila se distinguió anotando uno de los goles en el partido frente a Perú.

¿Por qué la Selección Colombia tuvo dificultades en el partido contra Paraguay durante la gira?

El técnico Alexis García explicó para Gol Caracol que las dificultades ante Paraguay se originaron en el intento de probar un sistema diferente, lo que llevó a que el equipo no pudiera jugar a su nivel habitual. Paraguay fue superior durante gran parte del compromiso y, tras conseguir su gol, defendió la ventaja con eficacia, limitando las opciones de Colombia y complicando su desempeño ofensivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z