Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Daniel Arcila vivió uno de los momentos más memorables para cualquier futbolista: debutar con la Selección Colombia y coronar esa primera presentación con un gol. El mediocampista de Mariquita, Tolima, firmó el segundo tanto en el triunfo 2-0 sobre Perú, en un encuentro amistoso que quedará grabado tanto en su propia historia como en la memoria de los aficionados tolimenses. Según Noticias Caracol, Arcila inició su camino en el microfútbol de su pueblo natal, sumando experiencias en torneos escolares e intercolegiados, mucho antes de pensar en una convocatoria nacional.

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La historia de Arcila cambió de rumbo cuando fue seleccionado en una veeduría realizada en Honda, Tolima. Ahí, fue observado por el padre de James Rodríguez, quien en ese momento buscaba talentos para el Club Envigado. Tras ser escogido y viajar a Medellín, Arcila empezó en 2013 un proceso de formación que lo llevó por varias categorías juveniles, como Baby Fútbol, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, convirtiéndose en una ficha clave para la cantera antioqueña.

El trabajo y dedicación tuvieron recompensa cuando debutó como profesional el 13 de mayo de 2022 frente al Deportes Tolima. Vestido de naranja, participó en 97 partidos, marcó 11 goles y asistió en cinco oportunidades. Según El Nuevo Día, su explosiva temporada en 2025 —incluido un destacado triplete ante Independiente Medellín— le permitió abrirse paso hacia el fútbol internacional. Así, en agosto de ese mismo año se confirmó su traspaso al Club León de México, equipo donde empezó a ganar notoriedad y consolidar su nombre.

Durante su tiempo en México, Arcila firmó actuaciones notables, como cuando anotó dos goles frente al Inter Miami en la Leagues Cup de agosto de 2026. Su consistencia lo llevó a la mira de la Selección Colombia, que bajo la dirección de Néstor Lorenzo lo convocó por primera vez el 17 de septiembre de 2026 para una serie de amistosos ante México, Paraguay y Perú. El debut soñado se dio el 6 de octubre frente a Perú en Miami, donde su remate desde fuera del área le permitió gritar gol con la Tricolor.

El de Arcila no fue un tanto cualquiera. De acuerdo con El Nuevo Día, su anotación rompió una sequía de más de 10 años para el fútbol del Tolima, ya que el último tolimense en marcar para la selección había sido Dayro Moreno en 2016. Así, Daniel Arcila no solo cumplió su sueño personal, sino que devolvió al Tolima un lugar destacado entre los goleadores de la Selección Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el camino de Daniel Arcila hasta debutar con gol en la Selección Colombia?

De acuerdo con Noticias Caracol y El Nuevo Día, Daniel Arcila comenzó su carrera en el microfútbol de Mariquita y destacó en torneos escolares hasta ser descubierto en una veeduría impulsada por el padre de James Rodríguez. Este descubrimiento le permitió integrarse a las divisiones menores del Envigado, donde transitó por distintas categorías y debutó como profesional en 2022. Después de actuaciones destacadas, fue transferido al Club León de México y, gracias a su desempeño en dicha liga, fue convocado en 2026 para representar a Colombia, debutando con un gol contra Perú.

¿Qué significa una veeduría en el fútbol y cómo influyó en la carrera de Daniel Arcila?

Una veeduría en el fútbol es un proceso donde entrenadores o representantes de clubes identifican y eligen jóvenes talentos en torneos, partidos o pruebas específicas. En el caso de Daniel Arcila, una veeduría realizada en Honda, Tolima, permitió que fuera observado por el padre de James Rodríguez, quien lo recomendó para integrarse a la cantera del Envigado, siendo este punto de partida esencial en su camino hacia el profesionalismo y la selección nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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