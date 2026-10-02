Por: Noticiero 90 minutos

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El Sports Illustrated Stadium de Harrison, en Nueva Jersey, se convierte esta noche en el epicentro de las emociones futbolísticas sudamericanas con el enfrentamiento internacional entre las selecciones de Colombia y Paraguay. De acuerdo con 90minutos.co, el compromiso amistoso está pactado para las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y es el cierre de la doble jornada que estipula la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en territorio estadounidense, sirviendo como uno de los primeros escalones en la construcción de los nuevos procesos competitivos de cada combinado con miras a las próximas eliminatorias y certámenes oficiales.

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La cita llega en el contexto de la denominada “ventana FIFA post Mundial”, es decir, el lapso de partidos no oficiales habilitados tras la Copa del Mundo. En este escenario, la Selección Colombia, guiada por el técnico Néstor Lorenzo, busca consolidar la renovación de su plantel. Tras empatar 1-1 ante México en Baltimore, el equipo cafetero quiere fortalecer una identidad colectiva y dar minutos a jóvenes promesas que ya destacan en ligas internacionales, mezclando talento emergente con jugadores experimentados. De acuerdo con la fuente, el encuentro representa una oportunidad para probar variantes tácticas, privilegiando el despliegue ofensivo, el dinamismo y la intensidad, elementos que Lorenzo considera vitales en la nueva etapa del equipo nacional.

Del otro lado estará Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, que llega motivado por su reciente triunfo 2-0 sobre Bolivia. La Albirroja ha sido reconocida históricamente por un juego disciplinado y defensivamente sólido, sustentado en su fortaleza aérea y capacidad para recuperarse en defensa y atacar con transiciones rápidas. La misma fuente recuerda que Paraguay fue, incluso, el responsable de eliminar a Alemania durante la Copa del Mundo de 2026, lo que otorga aún más prestigio a su presente deportivo.

Según indica 90minutos.co, los seguidores tendrán disponible el partido mediante señales de TV abierta y plataformas digitales, con una previa especial desde las 6:30 p. m. Expertos destacan que tanto para Colombia como Paraguay, este amistoso es una prueba fundamental dentro de sus respectivos procesos técnicos, permitiendo ajustar estrategias y perfilar la nómina que encarará los desafíos futuros del fútbol internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colombia y Paraguay hoy?

El duelo amistoso entre la Selección Colombia y Paraguay será transmitido en vivo a través de las señales abiertas tradicionales en Colombia, iniciando la cobertura previa desde las 6:30 p. m., de acuerdo con lo informado por 90minutos.co. Las opciones incluyen tanto televisión como aplicaciones oficiales vinculadas a los principales canales nacionales.

¿Por qué es importante la ventana FIFA para selecciones como Colombia y Paraguay?

La ventana FIFA post Mundial permite a equipos nacionales como Colombia y Paraguay enfrentar partidos amistosos que sirven para consolidar procesos de recambio, probar nuevas piezas y ajustar tácticas. En estos encuentros, técnicos como Néstor Lorenzo y Gustavo Alfaro pueden experimentar sin la presión de los campeonatos oficiales, preparando la estructura de sus selecciones para futuros torneos y eliminatorias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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