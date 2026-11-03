La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar por cuenta de los movimientos militares registrados en Oriente Medio. Al menos seis aviones de transporte militar C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense comenzaron una nueva serie de vuelos desde la base aérea de Biggs, en Texas, hacia la base de Ovda, en el sur de Israel.

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La operación fue reportada el 3 de noviembre por la agencia Anadolu, a partir de registros de seguimiento de vuelos de fuentes abiertas. Se trata de una segunda oleada de aeronaves, después de que ocho aviones de este tipo llegaran a territorio israelí durante la semana anterior.

De completarse los nuevos desplazamientos, serían 16 los vuelos registrados desde Texas hacia esa instalación militar israelí.

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El movimiento ha despertado especial atención porque los C-17 pueden transportar grandes cantidades de equipos militares, incluidos componentes de sistemas de defensa antiaérea. Según el análisis de los desplazamientos, existe la posibilidad de que Washington esté preparando el envío de una batería adicional de misiles Patriot.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado de manera independiente que se haya desplegado una batería completa ni se conoce con certeza todo el material transportado por las aeronaves.

Estos movimientos se producen en medio de los preparativos militares estadounidenses en la región y de las advertencias sobre una posible reanudación de operaciones de mayor escala contra Irán.

Estados Unidos bombardeó posiciones iraníes en la isla de Qeshm

A los movimientos de aeronaves se sumó una nueva operación militar estadounidense. El lunes 2 de noviembre, fuerzas de ese país atacaron objetivos iraníes en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo.

Según información publicada por Associated Press y The Washington Post, los bombardeos tuvieron como objetivo posiciones relacionadas con sistemas de defensa antiaérea y lanzadores de misiles iraníes que habrían representado una amenaza para las fuerzas estadounidenses.

Washington presentó la operación como una acción defensiva limitada. No obstante, el ataque representa otro episodio de confrontación directa entre ambos países, que mantienen diferencias sobre las condiciones para poner fin al conflicto.

La isla de Qeshm tiene una importancia estratégica por su ubicación junto al estrecho de Ormuz. Por esa zona transita una parte fundamental del suministro mundial de petróleo, de manera que cualquier enfrentamiento militar puede tener repercusiones sobre la seguridad marítima y los mercados energéticos.

La operación también se produce después de varios incidentes contra embarcaciones comerciales en las aguas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, donde se han reportado ataques y explosiones que aumentaron la preocupación por la navegación internacional.

Irán advierte que responderá a nuevos ataques mientras siguen las negociaciones

Desde Teherán también han llegado advertencias sobre las consecuencias de una nueva ofensiva estadounidense o israelí.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró que las fuerzas armadas de su país responderán de manera inmediata ante cualquier nueva amenaza militar. En un mensaje divulgado el 31 de octubre, advirtió que la respuesta podría superar los límites geográficos de la región.

La declaración se produjo durante una reunión con altos mandos militares iraníes, en momentos en que Washington e Israel mantienen movimientos de preparación ante la posibilidad de nuevas operaciones.

Sin embargo, las conversaciones diplomáticas todavía no están descartadas. Catar ha intensificado sus gestiones para acercar a Washington y Teherán, que mantienen diferencias sobre las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo.

Entre las exigencias iraníes están el levantamiento de las sanciones petroleras estadounidenses, el fin del bloqueo naval y la liberación de activos financieros congelados. También existen desacuerdos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y las futuras negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Este martes 3 de noviembre, Reuters informó que ambas partes todavía están lejos de alcanzar un acuerdo, aunque los intermediarios cataríes continúan trabajando en una propuesta para evitar que se reanuden las operaciones militares de mayor escala.

Así, mientras Estados Unidos refuerza sus capacidades militares en Oriente Medio y mantiene operaciones contra objetivos iraníes, las negociaciones siguen siendo una alternativa para contener una nueva escalada en una región que continúa bajo tensión.

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