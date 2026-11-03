Japón emitió una solicitud extraordinaria para que sus ciudadanos refuercen las medidas de prevención ante posibles desastres de gran magnitud. La recomendación incluye mantener reservas de alimentos, agua potable y artículos básicos para afrontar varios días sin ayuda externa.

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El llamado fue hecho por la nueva Agencia de Gestión de Desastres, que comenzó a funcionar oficialmente ese mismo día. Su director, Goshi Hosono, explicó que la capacidad de respuesta de las autoridades puede verse superada ante una catástrofe de grandes proporciones, por lo que cada hogar debe contar con elementos que le permitan afrontar los primeros días de una emergencia.

La recomendación oficial es almacenar suministros para un mínimo de tres días y, de ser posible, contar con reservas suficientes para una semana.

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En el caso del agua potable, las autoridades japonesas aconsejaron disponer de tres litros diarios por persona, incluyendo el líquido necesario para preparar alimentos. También recomendaron tener comida no perecedera, baños portátiles, papel higiénico y otros artículos de uso cotidiano.

La solicitud no se limita a comprar provisiones. El Gobierno también pidió revisar las condiciones estructurales de las viviendas, asegurar muebles y electrodomésticos para evitar accidentes durante un terremoto, identificar los refugios cercanos y conocer las rutas de evacuación.

La nueva entidad tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones de prevención, atención y recuperación ante grandes emergencias, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta del país.

¿Por qué Japón pidió almacenar alimentos y agua?

La recomendación está relacionada con los riesgos naturales que enfrenta el territorio japonés, especialmente por su actividad sísmica y volcánica.

En su comunicado oficial, la Agencia de Gestión de Desastres mencionó varios escenarios que podrían generar una crisis de grandes proporciones: un terremoto en las fosas de Chishima y Japón, un movimiento sísmico debajo de Tokio, un gran terremoto en la fosa de Nankai y una eventual erupción del monte Fuji.

Uno de los escenarios que más preocupa a las autoridades es un terremoto de gran magnitud en la fosa de Nankai, ubicada frente a la costa del Pacífico, en el centro y suroccidente del país.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno japonés, un evento de esas características podría afectar gravemente a varias regiones, provocar daños en las redes de transporte y comunicaciones y dificultar la distribución de alimentos, agua y medicamentos.

Por eso, las autoridades buscan que los hogares puedan mantener cierta autonomía mientras se restablecen los servicios y llegan los organismos de socorro.

La nueva agencia también solicitó a las entidades públicas revisar sus planes de continuidad operativa y fortalecer las condiciones de los refugios para atender a las personas afectadas.

La instrucción es preventiva y hace parte de una política de preparación ante catástrofes naturales que pueden comprometer la capacidad de respuesta de las instituciones.

¿Japón se está preparando para una guerra mundial?

La recomendación del Gobierno japonés despertó inquietud en redes sociales, donde algunos usuarios relacionaron el llamado de emergencia con la posibilidad de una guerra mundial o de un ataque informático de grandes proporciones.

La preocupación aumentó porque otros países también han difundido recomendaciones para que sus ciudadanos mantengan reservas de agua, alimentos y elementos esenciales ante eventuales interrupciones de los servicios públicos.

Sin embargo, las autoridades japonesas aclararon que la solicitud no responde a información de inteligencia sobre una guerra inminente ni a un conocimiento de que esté próximo a ocurrir un desastre específico.

El ministro encargado de la prevención de desastres, Goshi Hosono, explicó que el propósito es fortalecer la preparación de la población ante escenarios de gran magnitud y evitar que las familias dependan exclusivamente de la asistencia gubernamental durante las primeras horas o días de una catástrofe.

De hecho, el Gobierno presentó la iniciativa junto con el lanzamiento de la nueva Agencia de Gestión de Desastres, una entidad creada para mejorar la coordinación institucional ante terremotos, erupciones volcánicas y otras emergencias.

Por tanto, aunque las recomendaciones de Japón coinciden con campañas de preparación impulsadas por otros gobiernos en medio de un contexto internacional complejo, no existe evidencia de que se trate de una instrucción coordinada para preparar a la población ante una Tercera Guerra Mundial.

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