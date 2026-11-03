Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno suspenderá la ayuda a Israel, por un valor de 4.000 millones de dólares, a finales de este año. Trump considera que Israel ya no necesita ese respaldo económico y militar. De acuerdo con una entrevista concedida a Fox News, el mandatario comentó que la asistencia estadounidense ha incrementado la discusión política, especialmente entre los demócratas. Allí, Trump cuestionó por qué los republicanos deben enfrentar críticas y “soportar los ataques” de candidatos como Abdul El-Sayed, aspirante demócrata al Senado por Michigan, cuando, según él, Israel no requiere más esa ayuda.

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En palabras de Trump: “Israel es nuestra prioridad número uno, les damos más que a nadie, pero ya no lo necesitan”. Este posicionamiento, de acuerdo con Fox News, podría suponer un cambio significativo en la política exterior estadounidense. Actualmente, según información del memorando de entendimiento firmado en 2018, Estados Unidos entrega a Israel 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar. Dicho acuerdo tiene una vigencia de diez años, con fecha límite en 2028. Sin embargo, las declaraciones del presidente sugieren que habría intenciones de poner fin a ese apoyo antes de lo programado inicialmente.

Trump explicó también que mantendría la ayuda solo si Israel lo requiere. Además, aseguró haber “llegado a un acuerdo” sobre el tema con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. No obstante, los detalles de este acuerdo no se hicieron públicos. Por su parte, Netanyahu ha manifestado su interés en disminuir la dependencia israelí de la asistencia militar estadounidense. En mayo, ambos países comenzaron diálogos para revisar el memorando vigente, aunque, hasta el momento, no existen detalles sobre un nuevo acuerdo definitivo.

Poco antes de las elecciones recientes, Netanyahu indicó a un medio israelí que el fin de la ayuda americana estaba cerca y que Israel debía prepararse para dejar de recibir tales fondos destinados al presupuesto de defensa. Trump, por su parte, mencionó que el monto en cuestión podría tratarse de ayuda militar o transferencias en efectivo, y dejó claro que para su gobierno esta suma representa un gasto relevante. La administración estadounidense autorizó en marzo de 2025 un nuevo paquete de ayuda de 4.000 millones de dólares para Israel tras el colapso de un alto el fuego en Gaza, aunque Trump remarcó que Israel cuenta con la capacidad de comprar lo necesario con sus propios recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Donald Trump quiere suspender la ayuda de Estados Unidos a Israel?

De acuerdo con lo dicho por Trump en Fox News, la razón principal para considerar la suspensión de la ayuda es que el mandatario estima que Israel ya no requiere ese respaldo económico y militar, dado su nivel de autosuficiencia. Además, Trump ve que la asistencia ha alimentado debates políticos internos en Estados Unidos, especialmente entre el Partido Demócrata y el Republicano, y considera que los recursos podrían ser utilizados de manera diferente o no seguir entregándose a un país que asegura estar preparado para desenvolverse sin ese apoyo.

¿Cuál es el acuerdo actual entre Estados Unidos e Israel en materia de ayuda militar?

Según información citada en el artículo, Estados Unidos otorga a Israel 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar, con base en un memorando de entendimiento firmado en 2018 y vigente hasta 2028. El presidente Trump declaró que ha tenido conversaciones con Netanyahu para modificar ese acuerdo y anticipó que podría suspender la ayuda antes de lo estipulado. Ambos gobiernos iniciaron conversaciones para negociar un nuevo marco de cooperación, aunque todavía no se conocen detalles sobre su alcance o condiciones.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.