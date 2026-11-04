Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica mundial sigue siendo motivo de constante observación por parte de los sistemas especializados en el análisis de movimientos telúricos. Durante las últimas horas, se han reportado sismos en Tayikistán, Panamá, Colombia y Alaska (Estados Unidos), eventos que han suscitado el interés de las entidades encargadas de la vigilancia sísmica. Entre estos, el sismo de magnitud 5,7 registrado en Tayikistán se destaca como uno de los más intensos informados recientemente, localizado a cerca de 151 kilómetros al noreste de Khorugh, en la región montañosa de Gorno-Badakhshan. Esta zona, situada en Asia Central, se caracteriza por su compleja interacción de estructuras geológicas ligadas al Himalaya y el sistema del Pamir, lo que explica la frecuencia y fuerza de los movimientos sísmicos en el área. Reportes internacionales añadieron detalles sobre otros sismos en Gorno-Badakhshan y áreas limítrofes con Afganistán, señalando un evento adicional de magnitud 5,2, cuya ubicación y magnitud podrían actualizarse conforme a las revisiones instrumentales.

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En el caso de Panamá, la actividad se centró en la península de Azuero, específicamente en la zona de Veraguas, donde se reportó un sismo de magnitud 4,2. También se notificó un evento de magnitud 3,5 en la provincia de Los Santos, así como otros movimientos en distintas regiones del país. La dinámica sísmica de Panamá responde a la confluencia de varias estructuras tectónicas en Centroamérica, aunque la información disponible aclara que no se ha confirmado la existencia de daños materiales, ya que estos dependen de factores como la profundidad y el sitio de ocurrencia, información que debe verificarse a través de reportes oficiales.

Respecto a Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) sigue monitoreando de cerca la situación en Chaparral, Tolima, tras el sismo registrado a las 4:13 de la mañana del martes 3 de noviembre, con una magnitud de 5,6 y profundidad de aproximadamente 19 kilómetros. El SGC reportó la recepción de más de 4.500 notificaciones de ciudadanos que sintieron el movimiento en diversas zonas del país. Según la información preliminar, el sismo causó daños menores y dejó una persona herida. Posteriormente, se produjeron réplicas, como el sismo de magnitud 3,1 que tuvo su epicentro en el mismo municipio. Las autoridades mantienen el monitoreo, considerando que el Tolima cuenta con varias fallas geológicas activas.

Por último, en Alaska, Estados Unidos, se documentaron varios movimientos sísmicos de baja magnitud —entre 2,5 y 3,4— en localidades como Beaver, Ouzinkie, Skwentna y Cantwell. Estos eventos forman parte de la actividad habitual en una de las zonas tectónicas más activas de Norteamérica y permiten el análisis permanente del comportamiento sísmico regional.

¿Qué información oficial hay sobre los sismos recientes en Colombia y su impacto?

Según reportes del Servicio Geológico Colombiano, el sismo más relevante en Colombia se registró el martes 3 de noviembre en Chaparral, Tolima, con magnitud de 5,6 y una profundidad de cerca de 19 kilómetros. El SGC acumuló más de 4.500 reportes ciudadanos sobre la percepción del evento, informando daños menores y una persona lesionada. Tras el movimiento principal, se han registrado réplicas y las autoridades continúan monitoreando la evolución para prevenir y atender posibles emergencias adicionales.

¿Qué significa "magnitud" en los reportes sísmicos y cómo se determina?

El término "magnitud" hace referencia a la medida de la energía liberada durante un evento sísmico. Se expresa generalmente en la escala de Richter o mediante la escala de magnitud momento, y es determinada por equipos especializados mediante el análisis de registros sísmicos. La magnitud se utiliza para cuantificar la fuerza de un sismo y no debe confundirse con la "intensidad", que describe los efectos percibidos por las personas y daños generados en una ubicación específica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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