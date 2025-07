Un sismo de magnitud 7.3 sacudió este miércoles 16 de julio el sur de Alaska, específicamente en la zona de Sand Point, provocando una inmediata alerta de tsunami para varias regiones costeras del estado.

El movimiento telúrico, de alta intensidad, fue sentido con fuerza en áreas cercanas al epicentro y activó los protocolos de emergencia del sistema nacional de alerta.

Dramáticas escenas circularon en redes sociales, pues algunas personas escucharon en radio, mensajes de advertencia: “Alerta de tsunami, alerta de tsunami”, mientras algunos residentes reportaban que el mar comenzó a alejarse de la costa, uno de los signos típicos de un posible maremoto inminente.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una serie de advertencias sobre los efectos potenciales del fenómeno natural. Entre los riesgos señalados, se encuentra la posibilidad de olas y corrientes lo suficientemente fuertes como para causar ahogamientos o heridas a personas en el agua, así como afectaciones en playas, puertos deportivos, bahías y puertos, que podrían volverse especialmente peligrosas.

Además, se advirtió que la primera ola no necesariamente es la más grande, y que los impactos del tsunami podrían prolongarse durante varias horas o incluso días. Las olas podrían durar entre 5 y 45 minutos y alcanzar cualquier dirección costera, debido a su capacidad de rodear cabos o penetrar en zonas protegidas.

A Tsunami Advisory has been issued for the Alaska Peninsula areas from the Kennedy Entrance to Unimak Pass. Cities included are Cold Bay, Sand Point, and Kodiak. We can say with reasonable confidence that the Kenai Peninsula Borough locations will not see impacts. pic.twitter.com/mSYAjgwVyF

— NWS Anchorage (@NWSAnchorage) July 16, 2025