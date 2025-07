Si la solicitud de visa para Estados Unidos fue rechazada, es común que surja la duda sobre si debe pagar nuevamente la tarifa de solicitud (MRV, por sus siglas en inglés) para un nuevo intento. Esto es, claramente, debido a que repercutiría en mayores gastos para los colombianos que quieren viajar a esa nación, ya sea por tema de vacaciones, negocios y demás.

Ahora, con la confirmación de la fecha en que subiría este trámite en Colombia, más dudas causa en todos los interesados porque tendrían que desembolsar todavía más plata —más de 1’000.000 de pesos— que, como es bien sabido, no todos los que quieren sacar este documento los tienen. Así que Pulzo le aclarará esta duda en caso de que haya sido rechazado.

Generalmente, sí debe pagar nuevamente la tarifa de la visa estadounidense, en caso de ser negada, ya que no es reembolsable ni transferible. No obstante, cuando se rechaza la visa conforme al artículo 221(g) —que no proporcionó toda la información para determinar si es elegible o no— debe presentar la documentación requerida junto con la carta de rechazo y su pasaporte. Si la presenta dentro del año desde la fecha de la aplicación, no tendrá que abonar el arancel del documento nuevamente. Una vez que se revise la nueva información, se revisará la aplicación y se le comunicará la decisión final, según explica la página de la Embajada de los Estados Unidos.

¿Cuánto vale la visa de Colombia a Estados Unidos 2025?

El costo de la visa para viajar de Colombia a Estados Unidos en 2025 se ha establecido en 170 dólares estadounidenses. Esta cifra, al cambio actual, representa aproximadamente 681.000 pesos, una inversión que los solicitantes deben tener en cuenta al planificar su viaje. Es importante señalar que este valor corresponde únicamente a la tarifa de procesamiento de la solicitud, y no garantiza la aprobación del documento.

Este monto es un factor clave en el presupuesto de los viajeros colombianos que aspiran a visitar el país estadounidense, ya sea por turismo, negocios, estudios u otros motivos. Los solicitantes deben asegurarse de disponer de los fondos necesarios y estar al tanto de posibles fluctuaciones en la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano, lo que podría incidir en el costo final en moneda local al momento de realizar el pago.

¿Cuánto dinero se debe tener en el banco para sacar la visa de turista de Estados Unidos?

Si bien no existe una cifra oficial estipulada por el gobierno de Estados Unidos para la cantidad exacta de dinero que debe tener un solicitante en su cuenta bancaria, la experiencia y los requisitos consulares sugieren un rango aproximado.

Se estima que contar con un saldo entre 10’000.000 y 20’000.000 de pesos en el banco puede ser un punto de partida sólido para demostrar solvencia económica. Este monto busca asegurar que el solicitante puede cubrir sus gastos durante su estadía en Estados Unidos sin intención de trabajar ilegalmente.

Es importante recordar que este rango es una guía y no una garantía de aprobación. El oficial consular evaluará la situación financiera general del solicitante, incluyendo ingresos, ahorros, propiedades y lazos fuertes con Colombia que demuestren su intención de regresar. La transparencia y la capacidad de justificar el origen de los fondos son clave para fortalecer la solicitud de visa de turista.

