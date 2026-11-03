Las elecciones legislativas de Estados Unidos comenzaron a dejar resultados importantes durante la noche de este martes 3 de noviembre. El Partido Demócrata consiguió victorias en varias contiendas por el Senado que estaban consideradas decisivas para cambiar el equilibrio político en Washington, mientras los republicanos intentan conservar las mayorías que actualmente tienen en el Congreso.

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(Vea también: Trump se juega sus mayorías en el Congreso y ya aparecen los primeros resultados electorales)

Uno de los resultados destacados fue el triunfo del demócrata Roy Cooper en Carolina del Norte, donde derrotó al republicano Michael Whatley y consiguió arrebatarle un escaño al partido del presidente Donald Trump. La victoria fue reportada por la agencia Associated Press y representó una de las primeras ganancias importantes de la oposición durante la jornada.

A este resultado se sumó la proyección de victoria para Jon Ossoff en Georgia. El senador demócrata consiguió conservar su puesto frente al republicano Mike Collins, una contienda que los republicanos buscaban ganar para ampliar su presencia en la Cámara Alta. Según la actualización de la BBC, con cerca del 29 % del escrutinio, Ossoff registraba el 65,4 % de los votos frente al 34,6 % de su contrincante.

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Otro resultado que llamó la atención se presentó en Carolina del Sur, donde la demócrata Annie Andrews derrotó, según la proyección de CBS News, a la republicana Darline Graham. Se trata de una victoria especialmente significativa para la oposición, pues ese estado ha mantenido durante décadas una representación republicana en el Senado.

También se reportó la victoria del demócrata Chris Pappas en Nuevo Hampshire, mientras que en Virginia el senador Mark Warner consiguió conservar su escaño. Estos resultados comenzaron a configurar un panorama favorable para los demócratas en varias de las disputas que podían modificar la composición del Senado.

Texas, Michigan y Ohio mantienen la atención sobre el Senado

Mientras se conocían las primeras victorias, otras contiendas seguían sin una definición clara. Texas se convirtió en uno de los principales focos de atención por la posibilidad de que los demócratas consigan una victoria en un estado que no elige a un senador de ese partido desde 1993.

La disputa enfrenta al demócrata James Talarico con el republicano Ken Paxton, respaldado por Donald Trump. La BBC destacó que ambos candidatos llegaban a la recta final en un empate técnico, por lo que el resultado podía convertirse en una de las mayores sorpresas de la jornada.

Michigan también concentró la atención por la competencia entre el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers. La contienda se mantenía abierta y adquirió mayor relevancia después de que Haley Stevens, quien había perdido las primarias demócratas frente a El-Sayed, anunciara su respaldo a Rogers.

En Ohio, el republicano Jon Husted y el demócrata Sherrod Brown protagonizaban otra disputa determinante. La posibilidad de que los demócratas recuperen ese escaño mantiene al estado entre los territorios que pueden definir el control de la Cámara Alta.

La BBC también identificó a Alaska, Iowa, Kansas y Maine entre los estados que merecen especial seguimiento por la estrechez de sus contiendas senatoriales.

Demócratas toman ventaja en la Cámara de Representantes

Los resultados tienen una importancia especial porque los republicanos comenzaron la jornada con el control de las dos cámaras legislativas. En el Senado, la mayoría estaba en manos del partido de Trump, mientras que en la Cámara de Representantes también contaba con una ventaja que ahora está en disputa.

Para controlar la Cámara de Representantes se necesitan al menos 218 escaños, de los 435 que se renuevan en estas elecciones. En este sentido, según Publicó La BBC, en el último reporte de las 10: 33 p. m., la oposición alcanzó 119 escaños frente a solo 67 de partido de Trump, por lo que se proyecta, según ese medio una victoria contundente de los demócratas.

En el Senado, la mayoría ordinaria requiere 51 puestos, aunque el partido republicano puede mantener el control con 50 votos gracias al desempate que puede ejercer el vicepresidente JD Vance.

Los demócratas necesitan recuperar suficientes puestos para convertirse en mayoría y tener capacidad de frenar iniciativas de la Casa Blanca, impulsar investigaciones y ejercer mayor vigilancia sobre las decisiones del Gobierno.

La disputa por la Cámara de Representantes también será determinante, pues allí se define buena parte de la agenda legislativa y se tramitan proyectos relacionados con el presupuesto y las prioridades de la administración.

¿Por qué estas elecciones representan un revés para Donald Trump?

Aunque el nombre del presidente no aparece en las papeletas, los resultados son considerados una evaluación de su gestión después de casi dos años en la Casa Blanca.

La economía y el aumento del costo de vida estuvieron entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Una encuesta citada por la BBC indicó que el 39 % de los consultados identificó la situación económica como el problema más importante del país, seguida por el estado de la democracia, con el 32 %, y la inmigración, con el 14 %.

En la Casa Blanca, un funcionario describió ante la BBC el ambiente previo a los resultados como de optimismo cauteloso. Sin embargo, las primeras victorias demócratas en estados clave comenzaron a modificar el panorama de una noche que puede marcar los dos últimos años del mandato de Trump.

El conteo continúa en diferentes estados y todavía no hay una definición completa sobre quién controlará el Congreso. Las contiendas más ajustadas podrían tardar en resolverse, especialmente en territorios donde el voto por correo y las normas locales de escrutinio hacen más lento el procesamiento de las papeletas.

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