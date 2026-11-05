Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte temblor sacudió este jueves 5 de noviembre de 2026 a Tanzania, país localizado en África oriental. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:22 del mediodía, hora local, lo que corresponde a las 4:22 de la madrugada según el horario de Colombia. De acuerdo con los reportes sismológicos iniciales, la magnitud del sismo fue de 5.1 y su profundidad alcanzó los 10 kilómetros, por lo que fue categorizado como superficial.

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La situación despertó inmediata preocupación entre los habitantes de las zonas cercanas al epicentro, quienes sintieron el impacto del fenómeno y permanecen atentos a las informaciones de las autoridades y organismos encargados del monitoreo sísmico. El temblor llevó a que las labores de seguimiento se intensificaran para establecer las posibles consecuencias del evento, tanto en pérdidas materiales como en la integridad de las personas.

Según los datos disponibles, el epicentro del temblor se situó a 21 kilómetros al este de Ushirombo, en la región tanzana de Geita. Las poblaciones más próximas fueron Masumbwe, ubicada a 19 kilómetros; Ushirombo, a 21 kilómetros; Buseresere, a 55 kilómetros, y Katoro, a 57 kilómetros del epicentro. El movimiento fue percibido en otras localidades de la región, especialmente por tratarse de un evento superficial, lo que suele incrementar la intensidad del sismo en áreas cercanas a la superficie terrestre.

En cuanto al impacto directo en la población, las primeras verificaciones indicaron que no se confirmaron víctimas mortales ni personas heridas. Tampoco se reportaron daños materiales de gravedad, aunque se registraron caídas de objetos al interior de algunas viviendas en Masumbwe. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el riesgo de colapso estructural era bajo, debido a las características de las edificaciones en esa zona específica. Mientras tanto, las autoridades continúan vigilando cualquier actualización que pueda modificar este balance inicial.

Este evento sísmico también pudo sentirse, aunque de manera leve, en regiones cercanas de otros países, como Kenia y Ruanda, hecho que refuerza la relevancia del seguimiento regional para establecer el alcance total del temblor. Los organismos encargados del monitoreo permanecen atentos a posibles actualizaciones o reportes adicionales que ayuden a cuantificar con precisión sus efectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y epicentro del temblor en Tanzania el 5 de noviembre de 2026?

El sismo registrado en Tanzania tuvo una magnitud de 5.1 y su epicentro se ubicó a 21 kilómetros al este de Ushirombo, en la región de Geita, de acuerdo con los primeros reportes. Esta ubicación determinó que las poblaciones más cercanas como Masumbwe, Ushirombo, Buseresere y Katoro sintieran el movimiento con mayor intensidad.

¿Qué significa que un sismo sea superficial y cómo afectó a las zonas cercanas en Tanzania?

Un sismo superficial es aquel cuya profundidad es menor a 70 kilómetros desde la superficie terrestre. En este caso, la profundidad fue de 10 kilómetros, lo que hizo que el temblor se sintiera con más fuerza en las áreas cercanas al epicentro, produciendo preocupaciones entre la población y la caída de objetos dentro de viviendas en Masumbwe.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.