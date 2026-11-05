La confusión de una pareja que transitaba por una zona de Mato Grosso del Sur, en Brasil, terminó en una tragedia que quedó registrada por cámaras de seguridad. Los ocupantes de una camioneta Chevrolet S10 ingresaron por una rampa destinada al acceso de embarcaciones, al parecer porque la confundieron con un tramo de carretera cubierto por agua.

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El vehículo avanzó hasta caer al río Ivinhema y quedó completamente sumergido en cuestión de segundos. Dicho accidente ocurrió durante la noche del domingo 1 de noviembre, en inmediaciones de la región de la puente de Angélica, entre los municipios de Angélica y Nova Andradina.

La mujer que viajaba en el automotor fue encontrada sin vida en el interior de la camioneta, mientras que su esposo continúa desaparecido y es buscado por los organismos de rescate.

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Las víctimas fueron identificadas como Estela Tomazetto, de 48 años, y João Luiz dos Santos, de 56. Ambos eran oriundos del estado de Paraná y trabajaban en una hacienda de esa zona de Brasil.

Según las primeras indagaciones, no residían en el conjunto privado donde ocurrió el accidente ni tenían una reserva de alojamiento en ese lugar, por lo que las autoridades consideran que pudieron ingresar por equivocación.

Personas que se encontraban cerca reaccionaron al ver el vehículo avanzar, pero no lograron evitar que desapareciera bajo la superficie. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores ocurrió apenas cuatro segundos después de que la camioneta ingresara al afluente.

🚨URGENTE – Casal confunde rampa de rio com estrada e morrem afogados em questão de segundos, no MS. https://t.co/PbiPQFXlax — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) November 3, 2026

Maniobra que intentó conductor de camioneta que cayó en río en Brasil

Las luces traseras del automotor muestran que el conductor frenó e intentó activar la reversa, un movimiento que, según la interpretación policial, indicaría que se percató de que había tomado una ruta equivocada e intentó regresar.

Sin embargo, la maniobra no fue suficiente para sacar el vehículo del agua. La rampa estaba cubierta y el desnivel dificultaba distinguir que se trataba de una entrada al río. Además, en las vías cercanas había sectores inundados en los que el agua alcanzaba las ruedas de vehículos altos, una condición que pudo contribuir a que la pareja confundiera el acceso con una carretera anegada.

La situación se agravó en muy poco tiempo. De acuerdo con las indagaciones, el agua alcanzó la cabina y cubrió las puertas pocos segundos después de que la camioneta entrara al río. La profundidad en los primeros metros de ese sector llega aproximadamente a seis metros, lo que dificultó cualquier posibilidad de que los ocupantes salieran del automotor.

El vehículo fue localizado en el fondo del río y, durante la inspección, los equipos encontraron el cuerpo de Estela en su interior. La corriente desplazó la camioneta cerca de 40 metros desde el punto por el que ingresó al agua. João Luiz no fue encontrado dentro del automotor y permanece desaparecido.

¿Qué se sabe de la investigación por el accidente en Brasil?

La Policía Civil de Mato Grosso del Sur trabaja con la hipótesis de un accidente y señaló que, hasta ahora, no encontró indicios de feminicidio, suicidio ni de una acción violenta contra alguno de los ocupantes. La revisión de las imágenes tampoco permitió establecer que la mujer hubiera sido obligada a permanecer en el vehículo o que existiera una agresión entre la pareja.

Las autoridades también examinan las circunstancias previas al recorrido. Entre los aspectos que están bajo verificación figuran versiones sobre un posible consumo de bebidas alcohólicas durante el día, aunque ese elemento no ha sido presentado como una conclusión de la investigación.

Mientras avanza la indagación, los bomberos mantienen las labores para localizar a João Luiz. La búsqueda cuenta con personal especializado y buzos, en medio de las dificultades que representa rastrear el fondo y la corriente del río Ivinhema.

La Policía Civil continúa recopilando elementos para establecer cómo ocurrió el ingreso de la camioneta al agua y las circunstancias que impidieron que sus ocupantes lograran salir antes de que se hundiera.

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