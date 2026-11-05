Por: Caracol TV

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El trágico accidente de ala delta que cobró la vida de un turista argentino y un instructor brasileño en Río de Janeiro quedó registrado en tres distintos ángulos, como informaron medios locales O Globo y G1. Las impactantes imágenes muestran el momento en que los dos ocupantes, identificados como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años y originario de Puerto Deseado, Argentina, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, instructor brasileño de 45 años, pierden el control del ala delta durante la aproximación al aterrizaje. Ambos terminaron estrellándose contra un muro de concreto en la playa de São Conrado, al sur de la ciudad.

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El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, luego de que despegaran desde la plataforma Pedra Bonita, lugar reconocido para la práctica de vuelo libre en Río de Janeiro. Las grabaciones muestran que al inicio del vuelo, los protagonistas se encontraban tranquilos y disfrutando la experiencia. Sin embargo, de forma repentina, el ala delta comenzó a girar hacia la derecha y descendió abruptamente. El aparato impactó primero con la arena y, acto seguido, una de las alas chocó violentamente contra el muro, justo junto a la rampa que da acceso al paseo marítimo y a la pista de aterrizaje.

Tres cámaras registraron el accidente: una en la playa, una sobre el ala delta y una cámara 360 grados con los ocupantes. Se observa que, tras el choque, ambos permanecen inmóviles mientras testigos se acercan para intentar ayudarlos. El impacto tuvo lugar cerca de las 11:23 de la mañana, hora local, y rápidamente los heridos fueron llevados al Hospital Municipal Miguel Couto. A pesar de los esfuerzos médicos, ninguno de los dos sobrevivió, según indicaron los Bomberos y los reportes de medios como G1.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible maniobra incorrecta durante la aproximación al aterrizaje, especialmente un giro inusual a baja altura. Bruno Menescal, presidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), explicó que las condiciones del viento eran adecuadas y que Rodrigues dos Santos, aunque llevaba más de una década volando, portaba licencia como instructor desde hacía un año. Menescal afirmó: “Fue una curva a baja altura, un error que no perdona. Si hubiera caído en la arena, probablemente no habría tenido este desenlace”.

La investigación está siendo dirigida por la delegada Daniela Terra, quien solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil explicaciones sobre las condiciones de los vuelos dobles. Mientras tanto, el Club de Vuelo Libre de São Conrado emitió un comunicado lamentando la tragedia y expresando su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las posibles causas del accidente de ala delta en Río de Janeiro?

Según la información recogida por G1 y O Globo, las primeras hipótesis oficiales apuntan a una maniobra equivocada al intentar aterrizar. El instructor habría realizado un giro inusual a baja altura, lo que llevó a que el ala delta descendiera de forma abrupta y se estrellara contra un muro. Autoridades y expertos indicaron que la maniobra, en esas condiciones, resultó fatal.

¿Quiénes eran el turista y el instructor fallecidos en el accidente de ala delta?

El turista fallecido era Adrián Guillermo Arismendi, argentino de 26 años proveniente de Puerto Deseado, quien llegó a Río de Janeiro con amigos para disfrutar sus vacaciones. El instructor, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, tenía 45 años y formaba parte del Club de Vuelo Libre de São Conrado, contando con una amplia experiencia en vuelo libre y pasión por el deporte, según lo publicado por medios como G1 y O Globo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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