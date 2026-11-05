Por: CENET

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La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) hizo un llamado para que Colombia refuerce sus relaciones con ambos partidos políticos en Estados Unidos, tras el triunfo demócrata en el Congreso de ese país. María Claudia Lacouture, presidenta de la organización, analizó el panorama político que se configura en Washington después de las recientes elecciones legislativas, subrayando la importancia de que la interlocución entre Colombia y Estados Unidos trascienda las coyunturas electorales.

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De acuerdo con Lacouture, la nueva conformación del Congreso estadounidense altera la forma en la que se toman decisiones en ese país. Aunque el Poder Ejecutivo mantiene facultades como el veto presidencial y la expedición de órdenes ejecutivas, la aprobación de nuevas leyes y presupuestos pasa a depender de complejos procesos de negociación entre la Casa Blanca y los congresistas. "Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos cambian el equilibrio de poder. El presidente conserva el veto y las órdenes ejecutivas, pero cada presupuesto y cada ley tendrá que negociarse", declaró la dirigente. Esta situación abre la puerta para una mayor influencia del Congreso, especialmente en temas como el presupuesto federal, los debates sobre cooperación internacional y la supervisión de programas impulsados por el Gobierno de Estados Unidos.

No obstante, AmCham Colombia enfatizó que el cambio en la mayoría parlamentaria no implica transformaciones automáticas en áreas como la política comercial, arancelaria o de seguridad establecidas por la administración de Donald Trump. Según Lacouture, lo que sí varía es el papel de los actores involucrados en la asignación de recursos y en el establecimiento de las condiciones para la cooperación internacional. "Esto no cambia por sí sola la política del Ejecutivo en aranceles, comercio o seguridad establecida hoy en día por el gobierno del presidente Donald Trump, pero sí cambian los interlocutores que deciden los recursos y las condiciones de la cooperación", expresó.

En el caso de Colombia, la líder gremial aseguró que temas como derechos humanos, la implementación de la paz, las condiciones laborales, el desarrollo rural y el seguimiento a la cooperación en materia de seguridad podrían ganar protagonismo en la relación bilateral. Ante este contexto, Lacouture recalcó la necesidad de sostener una relación de Estado, más allá de ideologías o partidos, y promover una interlocución respaldada por hechos y resultados verificables. Para AmCham Colombia, mantener y fortalecer el apoyo bipartidista será clave. "El respaldo de ambos partidos hay que cuidarlo antes de necesitarlos", concluyó Lacouture, destacando que hoy más que nunca Colombia necesita sostener canales abiertos de diálogo con demócratas y republicanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son relevantes para la relación Colombia-Estados Unidos?

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos redefinen el equilibrio de poder en el Congreso, lo que afecta directamente los procesos de negociación sobre leyes y presupuestos. De acuerdo con AmCham Colombia, esto influye en temas como la cooperación internacional, la asignación de recursos y la supervisión de programas que impactan a países aliados como Colombia.

¿Qué temas tomarán mayor importancia en la relación Colombia-Estados Unidos con el nuevo Congreso?

Según la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, la nueva configuración del Congreso estadounidense podría hacer que asuntos como derechos humanos, implementación de la paz, condiciones laborales, desarrollo rural y evaluación de los resultados en seguridad sean más relevantes en la agenda bilateral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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