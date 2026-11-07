El diputado guatemalteco Julio César Portillo Paz murió después de quedar herido en un ataque armado contra la caravana en la que se movilizaba por el departamento de Zacapa (Guatemala).

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La agresión ocurrió el viernes 6 de noviembre y también dejó tres integrantes de la Policía Nacional Civil muertos, quienes intentaron proteger al congresista durante el intercambio de disparos. Las autoridades buscan establecer quiénes perpetraron el atentado y cuáles fueron sus motivos.

El hecho se registró en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Río Hondo, una localidad del departamento de Zacapa, al oriente de Guatemala. Hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba Portillo y contra los policías que lo acompañaban. El ataque se produjo cerca de una sede de la Policía Nacional Civil.

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En un primer reporte, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el legislador había sido trasladado a un centro asistencial. Aunque inicialmente se indicó que estaba estable, su fallecimiento fue confirmado horas después por el Congreso guatemalteco y su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El Ministerio de Gobernación informó que los tres agentes murieron cuando respondieron a la agresión para proteger al diputado. La institución atribuyó el ataque a hombres desconocidos y señaló que los uniformados actuaron en cumplimiento de sus funciones. Por ahora, no se ha establecido públicamente cuántas personas participaron en el atentado ni cómo lograron escapar.

¿Quién era el diputado Julio Portillo?

Julio César Portillo Paz tenía 35 años y representaba al departamento de Zacapa en el Congreso de Guatemala durante el periodo legislativo 2024-2028. Llegó al Legislativo con el partido Cabal, pero posteriormente se incorporó a la UNE, colectividad de la ex primera dama Sandra Torres. Su ingreso a esa agrupación fue oficializado el 31 de octubre, pocos días antes del ataque.

Antes de dedicarse a la política, Portillo también era conocido por su faceta artística. Sus compañeros en el Congreso lo identificaban como ‘El Poeta del Cielo’, nombre que utilizaba en esa actividad.

Autoridades buscan a los responsables del ataque

El Ministerio de Gobernación indicó que el Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. En el lugar del atentado fueron encontrados casquillos de armas de alto poder, mientras que los investigadores comenzaron a recopilar elementos para establecer cómo se desarrolló la agresión.

El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras, rechazó el asesinato y pidió que el caso sea esclarecido mediante una investigación pronta, transparente e imparcial. La institución también expresó sus condolencias a los familiares del legislador y de los policías fallecidos.

El ataque ocurrió en Zacapa, departamento que ha registrado otros episodios violentos durante los últimos meses. A finales de septiembre, ocho personas murieron en un enfrentamiento armado en el municipio de Huité, un hecho que todavía no ha sido esclarecido públicamente.

La muerte de Portillo también se produce dos semanas después del asesinato del exfiscal guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido en otro ataque armado. Ambos casos han aumentado la preocupación por la violencia en el país, aunque las autoridades no han establecido que exista una relación entre los dos crímenes.

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