Por: El Espectador

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La reciente detención de Luis Benítez Alcántara, conocido como ‘el juez’, ha puesto en la mira una compleja red de criminalidad y corrupción que atraviesa fronteras. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Benítez, de 49 años, ejercía como juez de distrito en Ciudad de México cuando presuntamente favoreció a narcotraficantes buscados internacionalmente. Su captura ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y el FBI, justo cuando intentaba abordar un vuelo hacia Ciudad de México con maletas en mano. El dispositivo policial, informado por la DIJIN, determinó que su presencia en la capital colombiana obedecía al interés de establecer contactos y coordinar próximos envíos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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La relevancia de Benítez dentro de esta red criminal no es menor. Según los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante su tiempo como juez federal, Benítez estuvo directamente involucrado en casos de extradición y habría otorgado beneficios ilegales a miembros de la organización criminal del Cartel de Sinaloa entre octubre de 2024 y febrero de 2025. La acusación oficial sostiene que Benítez recibió aproximadamente dos millones de dólares en sobornos para facilitar la liberación de Andrew Clark, señalado como la segunda cabeza de la estructura liderada por Ryan Wedding, catalogado como uno de los criminales más buscados por el FBI y responsable de una operación de tráfico de droga valorada en mil millones de dólares.

El expediente relata que, pese a la solicitud de extradición de Estados Unidos, Benítez aprovechó su rol judicial para favorecer la excarcelación de Clark el 24 de febrero de 2025, fecha en la que, según la investigación, habría recibido la totalidad del dinero ilícito. Clark fue recapturado poco después, confirmando la vigilancia de las autoridades norteamericanas y mexicanas. Por sus acciones, el Tribunal del Distrito Central de California solicitó su extradición a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Washington, señalando que si se comprueban los nueve cargos de conspiración, Benítez Alcántara podría enfrentar hasta 15 años de prisión por cada uno.

La aprehensión de ‘el juez’ en suelo colombiano marca un episodio más en la lucha internacional contra el narcotráfico y la corrupción judicial. Actualmente, Benítez está bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, a la espera de que avance el proceso legal y diplomático requerido para su extradición hacia Estados Unidos, como explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado el juez Luis Benítez Alcántara en Bogotá?

La captura de Luis Benítez Alcántara se produjo debido a que, según información oficial, pretendía coordinar el envío de cocaína a través de Colombia hacia otros países y era requerido por las autoridades estadounidenses por conspiración en casos de narcotráfico vinculados al Cartel de Sinaloa. Fue interceptado cuando se disponía a regresar a México, tras investigaciones conjuntas de la DIJIN y el FBI.

¿Cuánto tiempo podría estar en prisión el juez Benítez si lo declaran culpable?

Con base en la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos de conspiración. Si se le declara culpable, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión por cada cargo, sumando un total significativo de años tras las rejas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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