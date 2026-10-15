Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 34 años, identificado como Wilson Andrey Prada Candia y oriundo de Ibagué, Tolima, murió tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en Villa Nueva, Guatemala, de acuerdo con la información recopilada en medios locales. El incidente ocurrió en la zona conocida como el mirador de la bajada de Fátima, en el sector 5 de dicho municipio. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de Prada Candia, quien, según los reportes, se encontraba acompañado al momento de los hechos.

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La noche del martes 13 de octubre, testigos reportaron detonaciones en el área y, poco después, unidades de los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para atender la emergencia. Los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y que las heridas producidas por arma de fuego eran de tal gravedad que causaron su muerte inmediata.

En el sitio del crimen, las autoridades encontraron diversos elementos de relevancia para el proceso investigativo: una motocicleta de color negro, placas M-022JYY, dos cascos protectores, varios pares de zapatos, botellas de cerveza, un teléfono celular y múltiples casquillos de bala. Todo este material fue asegurado y quedó a disposición de los peritos encargados del caso, quienes buscan reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Datos preliminares, citados en el informe, señalan que la persona que acompañaba a Prada Candia no fue localizada en el lugar de los hechos, lo cual genera interrogantes sobre el paradero de dicho individuo y su posible relación con el ataque. Hasta el momento, las circunstancias exactas del hecho no han sido esclarecidas públicamente por las autoridades, y no se ha establecido la identidad de los autores materiales del crimen.

Dentro de las hipótesis planteadas en la investigación figura la posibilidad de que el ataque esté relacionado con actividades de préstamos informales, denominados como ‘gota a gota’. Esta modalidad consiste en pequeños créditos entregados usualmente fuera del sistema bancario y cuya cobranza suele realizarse de manera frecuente y bajo presión. No obstante, es importante aclarar que esta versión no ha sido confirmada oficialmente y permanece como una línea posible de indagación.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala permanecen a cargo de las pesquisas, habiendo recolectado pruebas en la escena para esclarecer lo sucedido. Por su parte, familiares y allegados de Wilson Andrey Prada Candia insisten en el esclarecimiento del caso y en que se determinen las verdaderas causas de su trágico fallecimiento en el sector de Fátima, Villa Nueva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Wilson Andrey Prada Candia, el colombiano asesinado en Guatemala?

Wilson Andrey Prada Candia era un hombre colombiano de 34 años originario de Ibagué, Tolima. Según la información citada, residía en el barrio Nueva Castilla y tenía una hija. Su muerte ocurrió mientras estaba en compañía de otra persona, en circunstancias que aún están bajo investigación en la ciudad de Villa Nueva, Guatemala.

¿Qué significa ‘gota a gota’ en el contexto de préstamos informales?

‘Gota a gota’ es una modalidad de préstamo informal que consiste en otorgar pequeñas sumas de dinero fuera del sistema bancario, con cobros frecuentes y condiciones de pago exigentes. En el caso mencionado, se investiga si esta práctica ilegal podría estar relacionada con el homicidio, aunque hasta la fecha dicha hipótesis no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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