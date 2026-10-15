Una emergencia en un colegio privado de Peshawar, al noroeste de Pakistán, dejó un saldo de al menos 22 niños muertos y 25 personas heridas, según el balance reportado por Caracol Radio este jueves 15 de octubre.

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La tragedia ocurrió luego de que cediera el techo de la institución educativa. La caída de la estructura afectó a los menores que se encontraban en el lugar y obligó a movilizar equipos de emergencia para atender a los lesionados y verificar si había más personas atrapadas.

De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, los menores fallecidos tenían 13 años o menos. La edad de las víctimas da cuenta de la gravedad de lo ocurrido en el centro educativo, mientras las autoridades avanzaban en la atención de la emergencia.

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Rescatistas atendieron la emergencia en Peshawar

Equipos de socorro se desplazaron hasta el colegio para atender a los afectados y revisar los restos de la estructura. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras continuaban las labores para establecer el alcance de la tragedia.

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