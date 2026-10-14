Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Alexander González enfrenta una difícil situación luego de su fallecimiento en Estados Unidos, ya que sus restos permanecen en ese país y requieren reunir una suma considerable de dinero para su repatriación a Ibagué, Tolima. Según explicó Diana, hermana de Alexander, en una entrevista con El Nuevo Día, los costos de este proceso oscilan entre 40 y 45 millones de pesos, monto necesario para traer el cuerpo de su ser querido y ofrecerle una sepultura en su tierra natal. La familia afronta no solo el dolor de la pérdida, sino también la complejidad y los elevados gastos asociados al traslado internacional de restos humanos.

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Sin embargo, el esfuerzo por reunir fondos ha sido obstaculizado por actos de personas inescrupulosas que aprovechan la vulnerabilidad familiar. Diana denunció ante El Nuevo Día que se han detectado publicaciones en redes sociales y otros medios con números de cuentas bancarias que no tienen relación con la familia González. Por esta razón, solicitó a la ciudadanía verificar cuidadosamente la información antes de hacer cualquier donación. De acuerdo con su testimonio, hasta el momento de la entrevista, la única llave de cuenta autorizada para recibir aportes era BUX135. Además, indicó que el número de contacto oficial está disponible en las redes sociales de la familia, animando a las personas solidarias a confirmar estos datos antes de enviar dinero, con el fin de evitar caer en posibles fraudes.

La familia también ha buscado apoyo y asesoría de las autoridades locales y nacionales para adelantar los trámites pertinentes ante el consulado, pues el proceso de traslado de los restos no solo implica costos económicos, sino una gestión administrativa meticulosa. Diana reiteró el llamado a la solidaridad económica de quienes deseen ayudar, y al mismo tiempo pidió respeto por el dolor que atraviesan. Solicitó no difundir versiones sin confirmar acerca de la muerte de Alexander, destacó que existe una investigación en curso y pidió no emitir juicios en redes sociales hasta que se esclarezca la situación, logrando un clima de respeto y empatía mientras logran reunir los recursos necesarios para despedirlo en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo donar para apoyar la repatriación de Alexander González a Ibagué de forma segura?

De acuerdo con la información proporcionada por Diana, hermana de Alexander, la única cuenta autorizada para recibir donaciones es la llave BUX135, y se recomienda a quienes deseen ayudar que busquen directamente los datos de contacto en las redes sociales oficiales de la familia. Así se asegura que los aportes lleguen a los destinatarios correctos y no caigan en manos de estafadores.

¿Por qué es costoso repatriar un cuerpo desde Estados Unidos hasta Colombia?

Según lo explicado en el testimonio de la familia, la repatriación implica gastos elevados que se estiman entre 40 y 45 millones de pesos. Este costo cubre trámites legales, servicios funerarios y el traslado internacional, además del posterior traslado interno hasta Ibagué, lo que hace obligatorio reunir una suma importante para cumplir con todos los requerimientos y despedir dignamente a Alexander González en su país.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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