El papa León XIV concelebró este miércoles una misa dentro de un salón habilitado en el décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado luego de ser operado el martes de un adenocarcinoma pulmonar.

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Durante la tarde de la jornada anterior, el pontífice afrontó con éxito una intervención quirúrgica en la que el equipo médico le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante el uso de cirugía videoasistida.

En el transcurso de su recuperación posoperatoria, el pontífice se encuentra alojado en la décima planta del centro de salud, aunque no ocupa el apartamento habitualmente reservado para los papas debido a obras de reestructuración.

Por esa razón, la ceremonia litúrgica debió llevarse a cabo en un salón acondicionado temporalmente, dado que la capilla utilizada de manera usual para las celebraciones de los obispos de Roma también permanece afectada por los trabajos de remodelación.

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El Vaticano calcula que la hospitalización se prolongará durante aproximadamente una semana y ha procedido a cancelar la agenda pública del papa hasta el próximo 20 de octubre, dependiendo de cómo responda su organismo.

De acuerdo con el parte médico oficial entregado por la Santa Sede este miércoles, León XIV registra una evolución totalmente normal, destacando que los análisis de sangre y las radiografías de tórax muestran valores satisfactorios.

La información médica precisó que los exámenes de control arrojan indicadores dentro de los parámetros esperados para la clase de procedimiento quirúrgico al que fue sometido el Santo Padre en la capital italiana.

El reporte clínico institucional confirmó que el pontífice empezó a dar sus primeros pasos de movilidad, inició terapias de fisioterapia respiratoria y reanudó su dieta habitual, consumiendo con normalidad tanto el desayuno como el almuerzo.

Hasta la fecha, los comunicados oficiales del Gemelli no mencionan la aplicación de tratamientos posteriores, puesto que el equipo de especialistas aguarda los resultados definitivos de los análisis moleculares aplicados sobre los tejidos y ganglios recuperados.

¿Cómo identificar un cáncer de pulmón?

La identificación temprana del cáncer de pulmón representa un factor determinante para elevar las probabilidades de éxito en los tratamientos oncologicos y mejorar la supervivencia del paciente.

En sus etapas iniciales, este tipo de tumor maligno suele manifestarse de forma silenciosa o presentar señales leves que los pacientes confunden con afecciones respiratorias comunes.

Una tos persistente que no desaparece con los días o que empeora progresivamente constituye uno de los primeros síntomas de alarma que requieren evaluación médica inmediata.

La presencia de esputo o flema con sangre, conocida médicamente como hemoptisis, exige una consulta prioritaria para descartar lesiones en las vías aéreas o en los pulmones.

La dificultad para respirar de manera repentina y la falta de aire al realizar actividades cotidianas ligeras también señalan posibles alteraciones en la función pulmonar.

El dolor constante en el pecho, la espalda o los hombros, agravado al respirar profundo, toser o reír, figura entre las manifestaciones clínicas más frecuentes registradas.

Las personas afectadas suelen experimentar además ronquera persistente, silbidos inusuales al inspirar, infecciones respiratorias recurrentes como neumonía y episodios continuos de fatiga física severa sin causa aparente.

La pérdida de peso involuntaria y la disminución drástica del apetito representan síntomas sistémicos asociados a la presencia de neoplasias en fases más avanzadas del organismo.

Ante la presencia recurrente de estas manifestaciones, los médicos especialistas ordenan estudios de imagenología detallados, como radiografías de tórax y tomografías computarizadas de alta resolución.

La confirmación diagnóstica definitiva requiere la realización de una biopsia de tejido pulmonar, analizada minuciosamente en laboratorio por un patólogo para identificar el tipo celular.

Acudir oportunamente a los servicios de salud al detectar cualquier alteración respiratoria persistente permite iniciar protocolos terapéuticos en momentos clave del desarrollo de la patología.

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