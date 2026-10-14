La recuperación posoperatoria del papa avanza de manera favorable y dentro de los parámetros previstos, según el más reciente informe médico entregado por el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

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De acuerdo con el comunicado, el Santo Padre se sometió durante la mañana a los análisis de sangre y a una radiografía de tórax programados después de la intervención quirúrgica.

Los resultados confirmaron una evolución normal, con valores dentro de los rangos esperados para el tipo de procedimiento al que fue sometido.

Además, el pontífice ha comenzado a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria y ya logró caminar por su habitación, dos avances importantes dentro de su proceso de recuperación.

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El informe también señala que retomó una alimentación normal y que desayunó y almorzó sin inconvenientes, lo que evidencia que continúa avanzando de acuerdo con las previsiones del equipo médico.

Los especialistas indicaron que su recuperación sigue el curso esperado y no reportaron novedades que alteren el pronóstico posoperatorio.

La evolución clínica del papa continuará bajo seguimiento médico, mientras avanza en las actividades físicas y alimentarias previstas para esta etapa posterior a la cirugía.

Por ahora, el reporte destaca resultados favorables en los exámenes realizados y avances en su movilidad, respiración y alimentación, aspectos fundamentales para completar satisfactoriamente el proceso de recuperación.

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