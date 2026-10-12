Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La pequeña localidad de Sacapulas, Guatemala, vivió una experiencia insólita el sábado 10 de octubre de 2026, cuando Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente cuyo deceso había sido dado por hecho, sorprendió a sus familiares y al resto de asistentes al moverse dentro del ataúd durante su propio velorio. Todo comenzó horas antes, cuando, según relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, la joven presentó un fuerte malestar. El hombre decidió trasladarla en su vehículo hacia un hospital, pero, durante el trayecto, observó que su hija no respiraba y no tenía pulso en los brazos, por lo que interpretó que había muerto, de acuerdo con declaraciones dadas a TV Sac.

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Ante la situación, la familia y la comunidad de Sacapulas se congregaron para realizar el velorio, como es costumbre en la zona. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento exacto en que la adolescente comienza a moverse dentro del féretro, lo que provocó confusión, sorpresa y reacciones inmediatas de quienes la acompañaban. Los familiares, con la ayuda de algunos asistentes, abrieron la caja y trataron de socorrerla, ante la mirada atónita de todos los presentes.

En medio de la conmoción, su madre, Lesvia Ríos, relató a TV Sac los difíciles momentos vividos. Según sus palabras, nunca perdió la esperanza de que su hija continuara con vida y constantemente afirmaba: “Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”. Estas declaraciones muestran el clima de angustia y la mezcla de sentimientos que se vivió dentro del hogar y en el interior de la comunidad.

Al ser consultada posteriormente, la propia Yuleidy contó que previo al episodio experimentó un dolor intenso en el pecho, al punto que sentía el corazón pesado y, tras eso, se desmayó. Hasta el momento, la información divulgada no incluye un diagnóstico médico oficial que explique las razones del desvanecimiento ni el porqué de los signos que llevaron a su padre a creer que había fallecido.

El episodio causó impacto más allá del ámbito local, viralizándose a través de videos en las plataformas digitales y abriendo un debate sobre la autenticidad de los hechos. En redes sociales, algunos usuarios han puesto en duda la veracidad del caso; no obstante, al cierre de la información disponible, no existe pronunciamiento oficial ni conclusiones médicas definitivas sobre lo acontecido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la familia pensó que la adolescente estaba muerta durante el trayecto al hospital?

Según declaraciones de Abraham Ixcotoyac a TV Sac, el padre de la joven notó que su hija había dejado de respirar y no sentía pulso en los brazos mientras la trasladaba en su vehículo hacia un hospital, lo que lo llevó a pensar que había fallecido.

¿Qué síntomas experimentó Yuleidy Ixcotoyac antes de desmayarse?

De acuerdo con lo relatado por la propia Yuleidy en TV Sac, antes de perder el conocimiento sintió un dolor intenso en el pecho y una sensación de peso en el corazón. Después de eso, se desmayó y no recuerda lo sucedido hasta recobrar la conciencia durante el velorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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