Por: Caracol TV

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Tres hombres, dos alemanes y un polaco, fueron detenidos en Perú mientras intentaban sacar del país cerca de 3.000 tarántulas, la mayoría de ellas en etapa de cría, con destino a Europa. Según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en conjunto con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), los individuos pretendían embarcarse en vuelos hacia Düsseldorf, en Alemania, y Cracovia, en Polonia, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en Lima, la capital peruana. Entre los detenidos, de acuerdo con publicaciones científicas citadas en la información disponible, habría un investigador reconocido en el campo de las tarántulas.

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Las autoridades explicaron que los animales estaban ocultos dentro de recipientes plásticos en las maletas que los viajeros planeaban registrar en la bodega del avión. Parte de las tarántulas incautadas correspondían a especies protegidas y, según la técnica Cora Suárez, experta en control forestal y de fauna silvestre del Serfor, los ejemplares hallados incluían huevos, crías y adultos seleccionados minuciosamente. Además, Suárez resaltó: "Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia". Esto sugiere que el delito afectó no solo a especies reconocidas, sino también a potenciales nuevas especies para la ciencia.

Entre las especies identificadas se encuentran ejemplares del género 'pamphobeteus', y especies como 'thrixopelma lagunas', 'antikuna sp.' y 'avicularia sp.'. Cabe resaltar que algunos de estos ejemplares aún no han sido descritos por la ciencia. Además, la especie 'pamphobeteus antinous' figura bajo la categoría Vulnerable (Vu) en la lista de especies silvestres protegidas por la legislación peruana.

La intervención de las autoridades se hizo posible gracias a una denuncia anónima recibida por medio de la plataforma Alerta Serfor. A partir de esta información, la Sunat, a través de Acciones Inmediatas y apoyada por Inteligencia Aduanera, logró identificar e inspeccionar los equipajes de los tres pasajeros. Inicialmente, la intervención permitió encontrar tarántulas en la maleta del ciudadano polaco. Posteriormente, se estableció el vínculo con los dos alemanes, hallándoseles también ejemplares en sus equipajes.

Los detenidos se encuentran bajo custodia de la Fiscalía, donde enfrentarán cargos por tráfico ilícito de especies protegidas. Las tarántulas serán llevadas a un centro de cría autorizado, según informaron las autoridades. La información fue confirmada por EFE y editada por Valentina Gómez Gómez para Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es ilegal transportar tarántulas protegidas fuera de Perú?

El transporte de tarántulas protegidas está prohibido por la normativa peruana debido a que estas especies, como la ‘pamphobeteus antinous’, figuran en la lista de fauna silvestre amenazada. Extraerlas pone en riesgo su supervivencia, afecta los ecosistemas y vulnera las leyes sobre tráfico de especies, como evidencian los hechos reportados por la Sunat y el Serfor.

¿Qué significa que una especie esté categorizada como “vulnerable” en la lista de fauna silvestre?

Una especie catalogada como “vulnerable” enfrenta un alto riesgo de extinción en la naturaleza si continúan las amenazas a su existencia, como el tráfico ilegal o la destrucción de hábitats. Según el Serfor, la ‘pamphobeteus antinous’ tiene esta categoría en la legislación peruana, lo que exige medidas estrictas para su protección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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