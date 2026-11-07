Un tiroteo ocurrido este sábado 7 de noviembre en una de las zonas más concurridas de Cracovia, en Polonia, dejó un saldo de seis personas muertas y otras 15 heridas, según el balance entregado por las autoridades. El ataque se registró en la Plaza Mayor, un reconocido punto turístico de la ciudad que suele recibir a miles de visitantes.

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De acuerdo con la Policía de Cracovia, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 p. m., hora local (9:00 a. m. en Miami), cuando un hombre ingresó a la plaza en un vehículo y comenzó a disparar contra personas que, al parecer, habría elegido al azar.

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Entre los fallecidos se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. Las autoridades también confirmaron que varios de los heridos son integrantes de la Policía.

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Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G — MilekER (@MilekkER) November 7, 2026



Katarzyna Cisło, portavoz de la Policía de Cracovia, explicó a la cadena TVN24 que el presunto responsable vestía prendas de estilo militar y habría utilizado un arma larga durante el ataque.

El hombre, identificado como ciudadano polaco, fue alcanzado por disparos de los uniformados durante un enfrentamiento ocurrido a poca distancia del lugar donde comenzó la balacera. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario.

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En el vehículo que conducía, las autoridades encontraron otras armas y municiones. La Policía indicó que el sospechoso habría actuado solo y aseguró que no había otros responsables buscados por estos hechos.

La empresa municipal de transporte de Cracovia informó que, cerca de las 3:00 p. m., uno de sus conductores alertó sobre un hombre que disparaba desde un automóvil en movimiento contra el tranvía mientras circulaba cerca de la plaza. Como consecuencia del ataque, el vidrio de la cabina del conductor terminó destrozado. Este reporte hizo parte de las primeras informaciones recopiladas por las autoridades para reconstruir lo ocurrido.

Imágenes difundidas por Reuters mostraron a policías fuertemente armados, ambulancias y equipos de emergencia en el sector. Incluso, un helicóptero del Servicio Polaco de Rescate Médico Aéreo aterrizó en la plaza para apoyar la atención de la emergencia.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó que las autoridades investigaban el hecho y señaló que el Ministerio del Interior lo mantenía informado sobre los avances. Por su parte, Karol Nawrocki, presidente del Instituto de la Memoria Nacional, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares. También informó que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional se dirigía a Cracovia.

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(Vea también: Muestran cómo quedó bus de Transmilenio en el que atacaron a conductor con varios disparos)

El embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, calificó el episodio como un ataque violento y manifestó el respaldo de su país a la nación europea.

La Plaza Mayor, conocida como Rynek Główny, es uno de los lugares más emblemáticos de Cracovia. Está rodeada de restaurantes, cafeterías y bares, y es un punto habitual de encuentro para residentes y turistas. Según la información suministrada, la ciudad recibe alrededor de 15 millones de visitantes al año, muchos de los cuales recorren este sector durante su estadía.

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Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Polonia, país que, al igual que otros integrantes de la Unión Europea, mantiene restricciones para la adquisición y porte de armas de fuego. Las autoridades continúan con las labores de investigación y atención a los afectados para esclarecer las circunstancias del ataque.

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