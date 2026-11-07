Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,7 sacudió la costa de Ecuador este sábado 7 de noviembre de 2026, en un hecho reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El evento sísmico ocurrió exactamente a las 12:17 p. m., hora local tanto para Ecuador como para Colombia, según información oficial suministrada por la entidad científica. El epicentro del temblor fue identificado frente a las costas de la provincia de Manabí, específicamente a 38,28 kilómetros del municipio de Puerto López.

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Inicialmente, el informe preliminar del Instituto Geofísico señalaba una magnitud de 4,8 y ubicaba el epicentro en cercanías de Salinas, provincia de Santa Elena. Sin embargo, tras una revisión de los datos obtenidos por los sistemas de monitoreo, las autoridades ajustaron la magnitud a 4,7 y precisaron la localización en el área marítima de Manabí. La profundidad del sismo, definida como la distancia entre la superficie terrestre y el punto donde se origina el temblor, fue establecida en 31 kilómetros, de acuerdo con la información actualizada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

En el contexto de la actividad sísmica regional, este movimiento telúrico generó inquietud entre la población sobre su posible percepción en Colombia, país vecino que ha experimentado recientemente otros eventos sísmicos. No obstante, datos recogidos por medios de comunicación en Ecuador y recopilados hasta el momento indican que el temblor fue sentido en algunos sectores de la provincia de Manabí, mientras que en Colombia no se han registrado reportes de percepción del movimiento telúrico.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y medios locales confirmaron que, hasta el cierre de los reportes, no se presentaron personas lesionadas ni se informó de daños materiales asociados a este fenómeno natural en Ecuador. La reacción de las autoridades y la continua actualización de los datos reflejan el interés en mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier cambio en la información oficial, garantizando así la transparencia en la comunicación de este tipo de eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro exactamente del sismo de Ecuador de noviembre de 2026?

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro se localizó a 38,28 kilómetros de Puerto López, en la provincia de Manabí, Ecuador. Al principio se reportó otra ubicación y magnitud, pero fue ajustada luego de verificaciones internas a partir de datos actualizados por las autoridades científicas.

¿El temblor de Ecuador de noviembre de 2026 se sintió en Colombia?

De acuerdo con los reportes oficiales y medios locales, hasta ahora no hay confirmación de que el sismo haya sido percibido en Colombia. El movimiento fue sentido únicamente en algunas zonas de la provincia de Manabí, en el litoral ecuatoriano, y no se reportaron afectaciones ni lesionados en ninguno de los países.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.