Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro volvió a estar en el centro de la conversación digital al compartir imágenes que involucran al actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y al cantante vallenato Elder Dayán. La publicación, realizada en las redes sociales de Petro, incluyó un video que ya había sido motivo de comentarios anteriormente, mostrándolo en un acercamiento con el artista durante una celebración en Barranquilla. Sin embargo, esta vez, el video estuvo acompañado por un mensaje sobre libertad, derechos y una invitación a participar en movilizaciones políticas.

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El material compartido por Petro, según lo publicado por él mismo, mostraba una interacción entre Char y Elder Dayán en el escenario durante los festejos por los 213 años de Barranquilla, que se celebraron en abril de 2026. La secuencia capta el momento en el que el mandatario se acerca efusivamente al cantante, saludándolo con varios besos en la mejilla. Esta escena, lejos de pasar desapercibida, generó múltiples interpretaciones en las redes sociales; algunos usuarios creyeron ver un intento de beso en la boca, mientras otros catalogaron el hecho como una simple muestra de afecto en un contexto de fiesta local.

Lo que potenció aún más la repercusión fue la frase con la que Petro acompañó el video: “Pueden besarse todo lo que quieran, siempre que no se vulneren derechos de los demás. Eso se llama Libertad. No es crimen besarse”. El expresidente no solo se refirió al derecho de expresar afecto, sino que aprovechó para canalizar el debate social hacia un terreno político, invitando a la ciudadanía a salir a las calles el 19 de noviembre, en una jornada de protesta contra los impuestos a la comida y en defensa del salario. La invitación de Petro incluyó el mensaje: “Invito a besarse en las calles, pero movilizándose en contra de los impuestos a la comida este 19 de noviembre. Por la comida, el salario y la Vida”.

De acuerdo con la información citada de redes sociales y recogida en diversos medios, este episodio reunió en una misma discusión a figuras tan representativas como Gustavo Petro, Alejandro Char y Elder Dayán. Así, un tema inicialmente ligado a una celebración local derivó en una reflexión pública sobre libertad, derechos y participación política, demostrando el impacto que pueden tener las publicaciones de figuras públicas en el debate nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro utilizó el video de Alejandro Char y Elder Dayán para hablar de libertad?

De acuerdo con la publicación, Gustavo Petro usó el video como pretexto para reflexionar sobre las libertades individuales y las expresiones afectivas, señalando que los besos no son un crimen siempre y cuando no se vulneren los derechos de los demás. Así, su mensaje buscó conectar la polémica por el video con un llamado a la defensa de la libertad y la movilización política.

¿Cuál fue el llamado político que hizo Gustavo Petro respecto al 19 de noviembre?

Gustavo Petro acompañó su publicación con una convocatoria abierta a la ciudadanía para movilizarse el 19 de noviembre. Según el mensaje, el objetivo era protestar contra los impuestos a los alimentos y defender el salario, invitando a expresar el afecto en las calles como símbolo de libertad y resistencia ante las medidas económicas mencionadas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.