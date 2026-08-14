Por: EL PILON SA

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En una carta imaginaria dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Rafael Núñez, figura fundamental en la historia política de Colombia, ofrece una reflexiva serie de consejos y advertencias basadas en su experiencia y visión como gobernante nacido en Cartagena de Indias. Núñez inicia reconociendo los retos que implica asumir el poder en un país históricamente marcado por la división, y felicita al nuevo mandatario caribeño por su reciente posesión, destacando la importancia de ejercer el liderazgo con justicia y no desde el miedo, pues si bien este puede asegurar obediencia, termina distanciando a los ciudadanos del Estado.

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El expresidente insiste en la necesidad de mantener las convicciones sin perder la capacidad de escuchar a quienes piensan diferente. Hace un llamado a que las ideas de libertad, orden y autoridad, mencionadas por el presidente durante la campaña, se vean reflejadas en acciones concretas. Sostiene que estos principios no deben contraponerse, sino coexistir, pues Colombia precisa tanto de autoridad para enfrentar la criminalidad como de garantías para la expresión ciudadana y el correcto funcionamiento institucional.

Núñez recuerda la promesa de construir una “Patria Milagro”, señalando que las palabras solo tienen valor cuando se traducen en hechos, y destaca que el verdadero cambio empieza con instituciones responsables, oportunidades reales y cumplimiento estatal. Evalúa positivamente la intención de disminuir el gasto público, siempre que los recortes se hagan cuidadosamente y no afecten los programas sociales que amparan a los más vulnerables. Este será, según él, uno de los primeros retos de la nueva administración.

El apelativo de “El Tigre”, asumido por el presidente de la Espriella, es interpretado por Núñez como un símbolo de carácter, pero le advierte que la fuerza debe ir acompañada de prudencia. Gobernar exige decisión, pero también sensatez y responsabilidad frente a las consecuencias de cada acción. Para Núñez, la fuerza del Estado solo se justifica si está al servicio del ciudadano y de todos los sectores sociales, desde la Fuerza Pública hasta los jóvenes y mayores.

El expresidente finaliza exhortando al mandatario a no caer en el clientelismo y a evitar gobernar solo para quienes lo apoyaron, recordándole su responsabilidad con toda la República. También manifiesta la importancia de mirar hacia las regiones y reincidir en que Colombia va más allá de Bogotá, con regiones necesitadas de atención y oportunidades. Núñez concluye confiando en las capacidades del presidente y en que pondrá sus virtudes al servicio del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones le hace Rafael Núñez al presidente Abelardo de la Espriella según la carta?

Núñez le recomienda gobernar con justicia, escuchar diferentes opiniones y garantizar que la autoridad estatal no sacrifique libertades ni el correcto funcionamiento de las instituciones. Además, resalta que los recortes del gasto público no deben afectar programas esenciales, urge prudencia en el ejercicio del poder y exhorta a escuchar a las regiones y gobernar para todo el país, no solo para su círculo cercano.

¿Por qué la carta enfatiza la importancia de escuchar y equilibrar autoridad, libertad y orden?

La carta resalta que solo equilibrando estos tres valores —autoridad, libertad y orden— se puede construir una "Patria Milagro" auténtica. Núñez advierte que priorizar uno sobre los demás puede poner en riesgo la legitimidad del Gobierno y el bienestar social. La escucha activa y el respeto por la pluralidad aseguran gobernabilidad y acercan al Estado a las necesidades reales de los ciudadanos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.