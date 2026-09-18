Por: El Espectador

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Santiago Sierra es un artista español que durante los últimos 35 años ha construido una trayectoria marcada por la provocación y la crítica social, interviniendo en zonas del mundo afectadas por injusticias, violencia y exilio. Su propuesta artística se interesa especialmente en aquellos escenarios y contextos donde la presencia y el sufrimiento humano han dejado huellas visibles y profundas. Sierra considera que los cuerpos pueden transformarse en espacios habitables, cargados de significado a partir de gestos, expresiones o incluso por su ausencia. Así lo expresó el propio artista al asegurar: "Mi obra habla de la libertad por su ausencia. Es una obra en la que tú cantas la libertad, solo que no estás ahí".

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El enfoque de Sierra ha sido, a lo largo de su carrera, examinar la utilidad del arte como herramienta para provocar incomodidad y saturación en quienes interactúan con sus obras, ya sea en la calle, en museos, galerías o piezas audiovisuales. Según esta perspectiva, el arte adquiere un valor esencial: poner de manifiesto la vida y sus condiciones, muchas veces adversas, al tensionar la relación que establece con el espectador.

El performance ha sido el punto de partida recurrente para Sierra. Sus obras arrancan a partir de la acción, del acto performativo, y se complementan con elementos concretos que acentúan el mensaje crítico. Entre los objetos que ha incorporado en sus instalaciones se encuentran columnas de concreto, cajas, carros abandonados, counters, carteles, banderas o muros. También ha hecho uso de elementos como el fuego, el barro, agua, sangre, luz y oscuridad. Sin embargo, en el universo de Sierra, la presencia humana resulta fundamental: es la participación de las personas la que dota de verdadera fuerza a sus intervenciones.

Un interés central de Sierra ha sido visibilizar la realidad de la clase obrera y de personas habitualmente marginadas por la sociedad. Para ello, ha trabajado con prostitutas, inmigrantes en situación irregular, militares retirados, drogadictos, personas en situación de calle, trabajadores explotados y sobrevivientes de conflictos armados. La interacción con estos colectivos ocurre en los mismos espacios que han sido tocados por la exclusión o el abandono, lo que convierte a sus obras en una denuncia y, al mismo tiempo, en una invitación a reflexionar sobre las condiciones humanas contemporáneas.

¿Qué técnicas utiliza Santiago Sierra en sus obras de arte?

Santiago Sierra emplea principalmente el performance y la intervención de espacios marcados por injusticias sociales, apoyándose en la participación de seres humanos y el uso de diversos objetos y materiales como columnas de concreto, carros abandonados, carteles, además de rastros de fuego, barro, agua, sangre o luz. De acuerdo con sus declaraciones, el sentido crítico y social está presente en cada una de sus creaciones.

¿Cuál es el principal mensaje que busca transmitir Santiago Sierra con sus intervenciones artísticas?

Según lo explicado por el propio artista, la obra de Santiago Sierra habla de la libertad a partir de su ausencia y busca, a través de la incomodidad y la saturación, evidenciar la situación de los grupos sociales marginados, invitando al espectador a reflexionar sobre las condiciones de vida y la dignidad humana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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