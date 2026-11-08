Por: Canal Uno

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Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, y Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda, de 41, no tienen contacto con sus familiares desde la mañana del viernes 6 de noviembre.

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Ambas fueron vistas por última vez alrededor de las 8:54 de la mañana en inmediaciones de la carrera 53 con calle 85, en el norte de Barranquilla.

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Desde ese momento, ni Kelly ni Sonia han vuelto a dar señales de vida, y el caso quedó en manos del Gaula de la Policía.

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El Gaula de la Policía adelanta diligencias para establecer qué ocurrió con las dos mujeres y dar con su paradero. Entre las líneas que se investigan está la posibilidad de un secuestro con fines extorsivos o un ataque con escopolamina para despojarlas del vehículo.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y ubicar a las dos mujeres.

Según versiones conocidas por las autoridades, las dos mujeres salieron del establecimiento comercial Margarita Saieh Jassir, ubicado en la carrera 53 con calle 85, a bordo de una camioneta Toyota Prado TXL. El vehículo sería propiedad de Kelly Acosta, y desde ese punto se perdió el rastro de ambas.

Las cámaras de seguridad del lugar las grabaron antes de que abandonaran el sector, lo que se convirtió en una de las principales pistas para los investigadores.

Kelly vestía una blusa beige y un pantalón de tela del mismo color.

Sonia llevaba una blusa blanca y un pantalón corto negro.

La primera fue descrita en la circular oficial como una mujer de contextura delgada, rostro redondo, piel blanca, cabello liso castaño claro y ojos café y la segunda no tiene una descripción física ampliada en su boletín.

La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que contribuya a localizar a ambas mujeres. Quien tenga datos puede comunicarse al celular 3052597446 o acercarse a las instalaciones de la Policía Nacional, MEBAR Sijín Grupo Griju, carrera 38 Nro. 74-90, frente al CC Americano, tercer piso, Grupo Vida.

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