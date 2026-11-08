Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Honda, Tolima, vuelve a ser escenario de la violencia, luego de que Ricardo Julio Suescún Chaparro, conocido en la comunidad como 'El Mocho', fuera asesinado en su propio negocio. El hecho ocurrió en la calle San Miguel, donde el comerciante fue atacado a tiros mientras se encontraba viendo televisión en el interior de su tienda, un espacio donde solía compartir con vecinos y clientes. El ataque, perpetrado presuntamente por varias personas que dispararon desde fuera del local, generó terror y zozobra entre quienes presenciaron la escena, de acuerdo con las declaraciones recabadas por testigos y citadas por el medio El Nuevo Día.

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Los relatos de personas que se encontraban en el sector indican que se escucharon por lo menos cinco detonaciones, lo que desató pánico entre los habitantes del área. Luego del ataque, varias personas reaccionaron rápidamente y auxiliaron a Ricardo Suescún, trasladándolo en una camioneta hasta el Hospital San Juan de Dios de Honda. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvar su vida, el comerciante falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles.

Ricardo Julio Suescún era el propietario de una tienda esquinera en la calle San Miguel, actividad que lo hizo una persona conocida por quienes transitaban frecuentemente este sector del municipio. Su asesinato ha dejado una marcada huella de tristeza y dolor entre familiares, amigos y vecinos. Según lo informado por El Nuevo Día, su muerte ha sido especialmente impactante por la forma en la que ocurrió: mientras trabajaba y en un espacio donde solía sentirse seguro.

Las autoridades continúan investigando para determinar las razones del crimen, identificar a los autores materiales y clarificar cómo se planeó y ejecutó el ataque. Mientras tanto, la comunidad de Honda lamenta la pérdida de un comerciante ampliamente identificado en el sector, recordando su historia en medio de una realidad marcada por episodios de violencia similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Ricardo Suescún, 'El Mocho', asesinado en Honda?

Ricardo Julio Suescún Chaparro, conocido como 'El Mocho', era propietario de una tienda en la calle San Miguel de Honda, Tolima. Era una figura reconocida entre los habitantes del sector, quienes lo identificaban por su actividad comercial y su presencia constante en la zona. Su asesinato ha causado conmoción, especialmente por la forma en que fue atacado dentro de su propio establecimiento, según informa El Nuevo Día.

¿Qué se sabe sobre las investigaciones del asesinato de Ricardo Suescún en Honda?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, las autoridades están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento se sabe que el ataque fue ejecutado por varios sujetos desde el exterior de la tienda de Ricardo Suescún, y las autoridades tratan de establecer cómo ocurrió exactamente el crimen y quiénes participaron en él.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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