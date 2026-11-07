Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió al departamento del Cauca durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, según información publicada. El atentado, que se ejecutó en las inmediaciones del peaje La Agustina, sobre la carretera que conecta las ciudades de Popayán y Cali, volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de este importante corredor vial en el suroccidente colombiano. De acuerdo con los datos disponibles, la acción criminal ocurrió cerca de la 1:00 de la mañana y tuvo como modalidad el uso de un dron, lo que permitió detonar explosivos a distancia y evadir en gran medida el control de las autoridades en la zona.

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Según el reporte, el ataque no dejó personas heridas, pero sí generó daños materiales en las instalaciones, afectando la infraestructura del peaje La Agustina. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un balance específico de las afectaciones estructurales ni se han reportado víctimas fatales, resaltando la preocupación por los crecientes riesgos para la movilidad y la seguridad en este territorio. La forma en la que se llevó a cabo el atentado, con tecnología de dron, llama la atención no solo de ciudadanos sino también de las autoridades, que destacan el incremento y sofisticación de los métodos utilizados para perpetrar atentados en la región.

Versiones preliminares, según el mismo reporte, han apuntado a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como posibles responsables de este acto violento. Sin embargo, las autoridades deberán confirmar oficialmente quiénes estuvieron detrás de este nuevo ataque, así como las circunstancias exactas en las que se produjo. El contexto es especialmente delicado en el Cauca, departamento que ha sido escenario de múltiples ataques a la infraestructura y a la movilidad, lo que afecta la cotidianidad y la sensación de seguridad de sus habitantes.

Como resultado de este hecho, se ha recomendado a los conductores y viajeros que transiten por el corredor Popayán - Cali hacerlo con máximo cuidado y estar atentos a los reportes oficiales para evitar cualquier tipo de novedad o incidente en la vía. Las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y prevenir nuevos atentados en el sector, de acuerdo con el informe divulgado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realizó el ataque con explosivos en el Cauca y qué impacto tuvo en la vía Popayán-Cali?

El atentado ocurrió mediante el uso de un dron, que sirvió para detonar explosivos a distancia exactamente en las instalaciones del peaje La Agustina, sobre la carretera Popayán-Cali. Aunque hasta el momento únicamente se han reportado daños materiales y no personas heridas, el impacto pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y el riesgo permanente para la movilidad en el suroccidente colombiano.

¿Quiénes son los presuntos responsables del atentado en el peaje La Agustina y cuál es el contexto de seguridad en Cauca?

Según versiones preliminares citadas en el reporte, las disidencias de las FARC serían las posibles responsables del ataque, aunque las autoridades aún investigan para confirmar esta hipótesis. La región del Cauca ha sido escenario de diversos atentados contra la infraestructura y la seguridad en las principales vías, lo que ha obligado a las autoridades y viajeros a mantenerse vigilantes y atentos a nuevas alertas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.