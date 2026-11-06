Por: Noticiero 90 minutos

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La movilidad en el tradicional barrio Obrero y varios sectores del centro de Cali se verá modificada este domingo 8 de noviembre debido a la realización de la carrera atlética ‘5K Ruta Paraíso’. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, las autoridades han dispuesto cierres y ajustes en diferentes puntos de la red vial durante dos horas, específicamente entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. El propósito de estas medidas es permitir el desarrollo del evento deportivo minimizando los efectos negativos para residentes, comerciantes y conductores habituales de la zona.

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La administración municipal ha estructurado un plan logístico basado en desvíos asistidos e información preventiva para quienes se mueven en el área afectada. Según indicó Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali, el recorrido de la carrera iniciará en la intersección de la carrera 10 con calle 22, tomando dirección oriente-occidente hasta llegar a la calle 12, en las inmediaciones de Ciudad Paraíso. Posteriormente, los atletas tomarán la carrera 11, volverán a enlazar con la carrera 10 y girarán hacia la calle 9, donde se realizará una restricción de tránsito limitada a un solo carril.

En lo que respecta al resto de los tramos críticos, la calle 25 tendrá intervención en solo uno de sus carriles, manteniendo abierto el tráfico en sentido norte-sur. La carrera 10, en el sector oriente-occidente, seguirá funcionando con normalidad para el paso vehicular, permitiendo cierta fluidez a pesar del evento.

Para quienes necesiten desplazarse hacia el centro de la ciudad, las autoridades de tránsito recomiendan tomar la carrera 15, cuyo carril en sentido occidente-oriente estará completamente habilitado. Esto permitirá a los vehículos provenientes del sur utilizar esta vía hasta la calle 22 y luego continuar por la carrera 11, siguiendo las indicaciones de los reguladores de tránsito. Por otro lado, quienes transiten por la carrera 10 en dirección occidente-oriente deben desviarse por las calles quinta o séptima y conectar con las carreras quinta o novena, según el destino final.

Para garantizar la seguridad y la movilidad, la Secretaría de Movilidad Distrital ha coordinado la presencia de cuarenta reguladores de tránsito y patrullas con agentes, quienes se encargarán de acompañar y orientar a los ciudadanos en los puntos de mayor congestión y cierre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales y desvíos principales por la carrera ‘5K Ruta Paraíso’ en Cali?

Durante el desarrollo de la carrera ‘5K Ruta Paraíso’, los cierres principales afectarán la carrera 10 entre calles 22 y 12, así como tramos de la carrera 11 y la calle 9, donde solo uno de los carriles estará restringido. En la calle 25 también se intervendrá un único carril, manteniendo el paso en sentido norte-sur. Las autoridades han dispuesto rutas alternas como la carrera 15 y desvíos por las calles quinta o séptima, para que la ciudadanía pueda desplazarse sin mayores contratiempos.

¿Qué medidas de control implementó la Secretaría de Movilidad para la carrera atlética?

La Secretaría de Movilidad Distrital, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos, dispuso cuarenta reguladores de tránsito y agentes en patrullas que estarán presentes durante todo el evento. Su función es organizar, verificar y guiar tanto a conductores como peatones en los puntos de cierre y desvío, facilitando el desarrollo ordenado de la carrera y la movilidad de quienes circulan por la zona afectada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.