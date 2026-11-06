Por: Noticiero 90 minutos

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La movilidad en el sur y centro de Cali enfrenta cambios relevantes debido a la reapertura de corredores viales y a la evaluación de nuevos cierres preventivos. Las autoridades locales, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, esperan que estas intervenciones ayuden a recuperar la circulación de vehículos, especialmente en la zona de la Plaza de Toros, y disminuyan los riesgos tanto para peatones como para conductores. Según indicó Luis Fernando Escobar Nieto, quien se desempeña como subsecretario de Servicios de Movilidad, próximamente se habilitará la carrera 56, desde la calle Quinta hasta la Primera. Esta acción permitirá que los automotores retomen el uso de este importante tramo, facilitando el paso y mejorando la conexión vehicular en el costado sur de este punto emblemático de la ciudad.

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No obstante, la reapertura podría ser temporal. Escobar Nieto advirtió que, de requerirse avanzar con una demolición aún pendiente en dicho sector, se ordenaría nuevamente su cierre. Las decisiones estarán condicionadas por los criterios de seguridad y el desarrollo de las intervenciones en curso, velando siempre por la integridad de los ciudadanos. De igual modo, en el centro de Cali se estudia la posibilidad de habilitar la circulación en la zona de la carrera Quinta, aunque se aclaró que el entorno de la Catedral mantendrá sus cerramientos para proteger a los transeúntes

Otro cambio destacado es la habilitación de la calle 11, entre carreras Sexta y Quinta, exclusivamente para motocicletas. Esta restricción, según las autoridades, busca regular el flujo vehicular en dicho tramo definiendo claramente los vehículos autorizados. Paralelamente, la Secretaría de Movilidad estudia posibles cierres preventivos en la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, así como un cierre parcial en la carrera Tercera, entre calles Novena y 11. Esta última medida está relacionada con las condiciones de un establecimiento comercial considerado de riesgo de colapso.

En todos los casos, la entidad responsable continúa las gestiones para determinar qué restricciones resultan necesarias, evitando así situaciones que pongan en peligro la seguridad pública. Por ello, se recomienda a conductores, motociclistas y peatones mantenerse informados a través de los anuncios oficiales y tener en cuenta que los cambios pueden modificarse conforme avancen las obras y se desarrollen las demoliciones pendientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué corredores viales de Cali tendrán modificaciones en la movilidad?

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, los corredores que sufrirán cambios son la carrera 56 entre calles Quinta y Primera, la calle 11 entre carreras Sexta y Quinta, así como la calle 10 entre carreras Tercera y Cuarta, y la carrera Tercera entre calles Novena y 11. Algunos de estos tramos estarán habilitados, mientras que otros podrían cerrarse preventivamente tras evaluaciones de seguridad.

¿Por qué se realizan cierres y restricciones en los corredores viales cerca a la Plaza de Toros en Cali?

Según explicó el subsecretario Luis Fernando Escobar Nieto, las medidas buscan proteger a peatones y conductores por riesgos relacionados con demoliciones pendientes y posibles colapsos de establecimientos cercanos. Así, los cierres y restricciones se fundamentan en salvaguardar la vida e integridad de las personas mientras avanzan las intervenciones y obras de prevención.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.