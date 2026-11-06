Una nueva masacre sacude al Valle del Cauca. Tres mujeres fueron asesinadas dentro de una vivienda del barrio El Lázaro, en el municipio de Toro, en un hecho que es materia de investigación.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego. Las primeras versiones apuntan a que se trataría de una mujer y sus dos hijas, aunque esta información está pendiente de confirmación oficial.

El crimen ha causado preocupación en esta población vallecaucana, mientras se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las posibles identidades de las víctimas.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre los responsables ni los móviles del triple homicidio.

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