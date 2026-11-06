Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana sigue apostando por el impulso de manifestaciones culturales y deportivas que enriquecen la vida de sus habitantes. Según información de la Alcaldía de Bogotá, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se ha anunciado una clase gratuita de capoeira este sábado 7 de noviembre de 2026, a las 11:00 a. m., en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, sala del gimnasio, piso 6. Este evento está dirigido a personas mayores de 18 años y la entrada será libre hasta completar el aforo, propiciando así un espacio abierto para que el público experimente de cerca esta manifestación cultural afrobrasileña.

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De acuerdo con la información difundida por la entidad, la capoeira se presenta como mucho más que un simple combate físico. Es una disciplina que integra acrobacias, música y danza, donde el ritmo es fundamental y la comunidad se fortalece a través de la interacción y cooperación entre los participantes. A través de su práctica, la capoeira fomenta valores como la confianza, el trabajo en equipo y la resiliencia, siendo un vehículo de conexión profunda tanto con uno mismo como con otros. Esta actividad desafía el cuerpo y la mente, invitando a quienes participan a superar sus propios límites y a abrirse a nuevas formas de expresión física y cultural.

El evento convoca a bogotanos y residentes a vivir una experiencia única, en la que la energía y la libertad toman el centro de las acciones. Como destaca la organización en su invitación, la capoeira es una expresión artística que lleva siglos adaptándose a los contextos urbanos y transformando los espacios cotidianos en escenarios de autodescubrimiento. A través de esta clase gratuita, los asistentes tienen la posibilidad de fortalecer el cuerpo, descubrir las raíces de esta práctica y comprender cómo el arte ancestral puede integrarse en la dinámica moderna de la ciudad.

La convocatoria realizada por el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero refleja el compromiso de la Alcaldía de Bogotá por promover opciones de bienestar físico y emocional, integrando los saberes tradicionales con espacios de recreación accesibles para todos los ciudadanos. Este tipo de eventos busca hacer de la ciudad un lugar más inclusivo y diverso en sus ofertas culturales y deportivas, incentivando la participación activa de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo será la clase gratis de capoeira en Bogotá en 2026?

La clase gratuita de capoeira anunciada por el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en Bogotá, se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026, desde las 11:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía. El lugar de la actividad es la sala del gimnasio, situada en el sexto piso del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. El evento es de acceso libre para mayores de 18 años, hasta completar la capacidad del espacio.

¿Qué es la capoeira y qué beneficios ofrece según la Alcaldía de Bogotá?

La capoeira, de acuerdo con la información emanada por la Alcaldía de Bogotá, es un arte marcial afrobrasileño que combina acrobacias, danza y música, proporcionando una experiencia integradora y comunitaria. Se trata de una práctica que, además de ejercitar el cuerpo, promueve valores como la confianza, el trabajo colaborativo y la resiliencia, permitiendo el desarrollo personal y la conexión cultural de los participantes dentro de la vida urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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