Por: El Espectador

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El reclutamiento de menores por parte de grupos armados representa una de las problemáticas más urgentes y dolorosas dentro del conflicto armado colombiano. Así lo destacó la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Vanessa Fraizer, quien enfatizó durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento que "el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es inevitable, es prevenible". De acuerdo con cifras ofrecidas por Unicef en el evento realizado en Bogotá, cada 22 horas, un menor de edad es reclutado en Colombia por estructuras armadas, una realidad que evidencia la urgente necesidad de acciones coordinadas.

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La conferencia, organizada por los gobiernos de Suecia y Canadá junto con Unicef, reunió a figuras clave como el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo. Cancino recalcó que “prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia”, señalando la importancia de proteger a la niñez en todo momento. Los datos expuestos durante el evento reflejan la gravedad del panorama: en los últimos cinco años, más de 1.570 menores han sido impactados por el reclutamiento y la utilización en contextos armados.

Los participantes insistieron en que la prevención demanda una respuesta articulada entre el Estado, organizaciones sociales y la comunidad internacional. Además de fortalecer la protección en territorios afectados, se planteó la urgencia de garantizar educación y oportunidades para los jóvenes. Igualmente, se advirtió sobre los riesgos en entornos digitales, donde los grupos armados aprovechan herramientas tecnológicas para atraer a menores.

La Defensoría del Pueblo, como autoridad en la protección de derechos, ya ha alertado sobre el número de casos en Colombia: entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 se identificaron 113 menores reclutados. Aunque señala una leve disminución respecto a años anteriores, la entidad advierte que esto no se traduce necesariamente en una reducción real de la problemática. De estos casos, el 58 % corresponde a niños y adolescentes, el 42 % a niñas y adolescentes; el 24 % está compuesto por niños indígenas y el 9 % por población afrocolombiana. El 67 % no pertenece a ningún grupo étnico identificado.

Según la misma fuente, el Estado Mayor Central (EMC) sería el grupo armado presuntamente más atacante, con el 26,5 % de los casos en 2026, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (21,2 %) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el 20,4 % de las denuncias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos niños son reclutados por grupos armados en Colombia según Unicef?

De acuerdo con los datos proporcionados durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento, Unicef señaló que en Colombia, cada 22 horas, un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados. Además, en los últimos cinco años se han contabilizado más de 1.570 menores afectados por esta práctica.

¿Cuáles son los grupos armados que más reclutan menores en Colombia?

Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo en el periodo de 2026, el Estado Mayor Central (EMC) es el grupo armado que presuntamente más menores recluta, con el 26,5 % de los casos reportados. Le siguen el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 21,2 %, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el 20,4 % de las denuncias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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