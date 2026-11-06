Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave hecho de violencia conmocionó a los habitantes de El Guamo, en el que un hombre conocido como ‘Popa’ resultó gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego cerca de la panadería La Estación. De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, ‘Popa’, quien se desempeñaría como vendedor ambulante, fue abordado por hombres que se movilizaban en motocicleta. Estas personas abrieron fuego y ‘Popa’ recibió dos impactos de bala en la cabeza, situación que encendió alarmas en la comunidad y generó una rápida respuesta de los socorristas.

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El ataque ocurrió en una zona transitada, lo que aumentó la tensión en el vecindario. Según la información registrada, luego del atentado, ‘Popa’ fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos intentan salvarle la vida. Hasta la fecha, no se ha confirmado oficialmente su estado de salud más allá del delicado pronóstico ocasionado por las graves heridas.

La situación tuvo repercusiones adicionales, ya que otra persona que se encontraba cerca del lugar del ataque también resultó herida. Los reportes preliminares señalan que esta segunda víctima fue alcanzada por un proyectil que había rebotado. La identidad y el estado de salud de esta persona aún no se han confirmado, lo cual mantiene la incertidumbre y preocupación entre los residentes y familiares.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho violento. Aunque los primeros reportes apuntan a que se podría tratar de un ataque sicarial, las causas y los responsables aún no han sido establecidos. Los organismos competentes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de dar claridad a lo sucedido, identificar a los agresores y determinar el motivo de la agresión que dejó a ‘Popa’ y a otra persona más en delicado estado de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un ataque sicarial y en qué consiste este tipo de agresiones?

Un ataque sicarial, según la información reportada, es un tipo de agresión en la que, generalmente, una o varias personas realizan un atentado armado contra un objetivo específico. En este caso, la modalidad incluyó el uso de una motocicleta y disparos dirigidos, lo cual caracteriza este tipo de ataques por su sorpresa y precisión.

¿Cuál es el estado de salud y la identidad de la segunda persona herida en el ataque en El Guamo?

Por ahora, no se ha confirmado la identidad ni el estado de salud de la segunda persona herida durante el ataque en El Guamo. La información difundida indica que esta persona fue alcanzada por un proyectil que rebotó, pero se espera que las autoridades brinden más detalles a medida que avance la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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