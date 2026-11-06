Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Ataco, ubicado en el sur del Tolima, atraviesa horas de profundo temor y zozobra, luego de que la estación de Policía fuera objetivo de un ataque armado que incluyó explosiones y ráfagas de disparos. De acuerdo con información originada en Ataco, dicha ofensiva involucró, además, el uso de drones y ocasionó daños en la biblioteca municipal, un espacio público relevante para la comunidad. La gravedad de la situación ha obligado a las autoridades a adoptar medidas estrictas de seguridad, con el fin de resguardar a la población ante el riesgo inminente de nuevos episodios violentos.

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En medio de la crisis, las autoridades permitieron inicialmente que los habitantes salieran a las calles durante un corto lapso, con el propósito de abastecerse de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, según un reporte ciudadano recogido en el texto, la franja autorizada para esta jornada fue restringida rápidamente tras la reciente escalada del ataque, lo que obligó a la comunidad a regresar a sus casas y suspender cualquier desplazamiento, priorizando la seguridad y la integridad de los residentes.

Un habitante de Ataco difundió un mensaje de alerta poco después de los hechos, advirtiendo sobre la gravedad de la situación y solicitando a la ciudadanía que permaneciera resguardada. En este mensaje, informó que el ataque con drones hacia la estación de Policía había acontecido minutos antes de su advertencia. La afectación de la biblioteca municipal demuestra que la acción armada no solo tuvo como objetivo las instalaciones policiales, sino también espacios dedicados al uso público, lo que eleva el nivel de preocupación en el municipio.

Los habitantes de Ataco continúan en estado de incertidumbre ante la falta de información sobre posibles heridos –ya sean civiles o uniformados– y el impacto concreto de la ofensiva. Por el momento, la población sigue bajo resguardo, a la espera de que las autoridades emitan un pronunciamiento oficial que detalle el alcance de los daños y esclarezca las circunstancias de esta nueva jornada de violencia en la zona. Toda la información presentada fue tomada de los reportes ciudadanos y comunicados locales consultados en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo el ataque armado con drones en Ataco, Tolima?

El ataque armado con drones provocó grandes momentos de temor entre los habitantes de Ataco, afectó directamente la estación de Policía y la biblioteca municipal, y llevó a reforzar las restricciones de movilidad. Según reportes locales, la ofensiva obligó a la población a permanecer en sus viviendas por seguridad, ante la intensidad de los hechos violentos y la ausencia de detalles oficiales sobre víctimas o el alcance exacto de los daños.

¿Por qué se suspendió la jornada de abastecimiento en Ataco tras el ataque?

La jornada de abastecimiento, que permitió inicialmente a los habitantes salir a comprar alimentos y productos de primera necesidad, fue suspendida debido a un nuevo ataque armado. De acuerdo con reportes ciudadanos, al presentarse nuevas explosiones y disparos, las autoridades y líderes comunitarios ordenaron el regreso inmediato a los hogares para proteger la vida y evitar desplazamientos peligrosos en la zona de riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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