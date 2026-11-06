Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo episodio de violencia conmocionó a los habitantes de Ambalema, municipio ubicado en la zona norte del departamento de Tolima, la mañana de este viernes 6 de noviembre. Las autoridades locales confirmaron que, hacia las 6:30 a.m., un hombre identificado preliminarmente como Juan Pablo Callejas fue asesinado cuando se dirigía a su sitio de trabajo, un establecimiento comercial conocido por el nombre de Mercapez. La noticia del crimen se propagó rápidamente y ha generado alarma entre los residentes, quienes ven con preocupación este tipo de hechos violentos en su comunidad, según reportaron los primeros informantes del sector.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades tras el suceso, el homicidio se habría producido cuando sujetos interceptaron a la víctima en el trayecto a su lugar de labores y le dispararon. Los motivos y la identidad de los agresores aún no se han esclarecido, y las investigaciones están en curso. La Policía y los organismos judiciales llegaron al lugar poco después del crimen para desarrollar la inspección técnica y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, procedimientos habituales en casos de este tipo.

Dentro de las hipótesis preliminares planteadas sobre el ataque se encuentra la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas. No obstante, esta teoría no ha sido confirmada y corresponderá a las autoridades determinar si existe relación entre este hecho criminal y otros antecedentes judiciales de la víctima, pues también han circulado versiones que señalan posibles vínculos de Callejas con un homicidio ocurrido en 2025 dentro de la plaza de mercado de Ambalema. Sin embargo, según la información reportada, estos supuestos aún deben ser debidamente verificados y no constituyen una explicación concluyente del asesinato.

Actualmente, la Policía y los organismos competentes continúan adelantando las primeras diligencias investigativas con el propósito de recolectar elementos materiales probatorios, esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar a los responsables. De acuerdo con las autoridades, se espera que en las próximas horas se entregue información oficial que aporte mayor claridad sobre lo sucedido y permita avanzar en la resolución de este nuevo hecho de violencia en Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Juan Pablo Callejas en Ambalema, Tolima?

De acuerdo con la información preliminar, Juan Pablo Callejas fue atacado por individuos armados cuando se dirigía temprano a su trabajo en el establecimiento Mercapez, en Ambalema. Si bien una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

¿Qué significa ‘ajuste de cuentas’ en el contexto de un homicidio?

El término ‘ajuste de cuentas’ se refiere a un acto violento, como un homicidio, que ocurre como represalia o consecuencia de conflictos previos, usualmente entre personas involucradas en situaciones delictivas. Estas acciones se consideran un modo de saldar deudas o disputas mediante la violencia, aunque en este caso concreto las autoridades aún no han confirmado si esa fue la motivación.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)