Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad de Saldaña, en el sur del Tolima, se vio interrumpida la tarde del jueves 5 de noviembre de 2026, tras un nuevo episodio de violencia que enluta a la comunidad. Bradith Molina, conocido popularmente como ‘Brandy’, fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba cerca del bañadero del barrio El Mirador, a orillas del río Saldaña. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se presentó alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando Molina, de apenas 22 años, recibió varios disparos —aproximadamente cinco— que le produjeron la muerte en el lugar de los hechos.

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El caso, según la información recogida hasta el momento, ha despertado gran preocupación en el municipio, donde nuevamente la violencia golpea a los jóvenes y a la población en general. A pesar del impacto generado por el asesinato de ‘Brandy’, las autoridades han mantenido rigurosa reserva sobre los detalles. La Policía Judicial inició de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias en torno al homicidio, identificar los posibles móviles e individualizar a los responsables. De acuerdo con el reporte conocido, aún no se ha difundido información oficial sobre la manera en la que ocurrió el ataque ni sobre eventuales pistas frente a los agresores.

Después del crimen, el cuerpo de Bradith Molina fue llevado en primera instancia a la morgue del Hospital San Carlos y posteriormente trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos técnicos correspondientes en estos casos, como autopsia e identificación plena. Según los detalles brindados hasta ahora, este paso es fundamental para avanzar en la investigación judicial, aunque por el momento no se han divulgado mayores hallazgos respecto al motivo o responsables del homicidio.

La muerte de ‘Brandy’ se suma a otros hechos violentos que vienen perturbando el sur del Tolima, lo que ha llevado a reiterar la preocupación de la ciudadanía y la necesidad de respuestas por parte de las autoridades competentes. Mientras avanzan las labores investigativas, la comunidad espera esclarecimiento y justicia en este nuevo caso que enluta a Saldaña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Bradith Molina en Saldaña?

Hasta el momento, la información confirmada indica que Bradith Molina murió tras recibir varios impactos de bala cerca del río Saldaña, en el barrio El Mirador. La Policía Judicial está al frente de la investigación, pero aún no se han revelado detalles sobre los responsables ni los posibles móviles. El cuerpo pasó por el Hospital San Carlos y por Medicina Legal para los trámites legales y técnicos correspondientes.

¿Cómo avanza la investigación del homicidio en Saldaña, Tolima?

Según los reportes conocidos, la investigación está en manos de la Policía Judicial, que trabaja en identificar a los posibles agresores y en esclarecer los móviles del crimen. Hasta ahora, las autoridades no han entregado declaraciones oficiales sobre avances concretos ni sobre hipótesis, mientras la comunidad permanece expectante de que el caso no quede en la impunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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