El análisis sobre el escándalo judicial y político que rodea al expresidente Gustavo Petro tomó un tono más severo tras las recientes declaraciones del periodista Néstor Morales en Blu Radio. Durante su intervención, el comunicador desmenuzó la gravedad de las pruebas que han salido a la luz pública en las últimas horas y cuestionó la efectividad de las explicaciones entregadas por el círculo cercano del exmandatario.

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Morales enfatizó que las explicaciones oficiales no logran responder a la magnitud del expediente: “Han aparecido en las últimas horas no uno, no dos, no cinco, 10 contratos millonarios. El comunicado de María José Pizarro no aclara absolutamente nada, solamente dice que Deicy Jiménez trabajó y cumplió gestionando un contrato”. Según el periodista, la situación legal del exjefe de Estado es sumamente delicada debido al material probatorio recaudado tras las largas jornadas ante las autoridades: “Petro está sentado en el banquillo de los acusados por cuenta de la red de mujeres. Ella entrega una versión de que no se trata decidir quién tiene sexo sino quería hacer parte de esa red. Entregó ella las pruebas, los videos y los chats con él en esa diligencia larguisima de 14 horas”.

En su intervención, el director del espacio radial subrayó que la existencia de registros digitales directos deja sin margen de maniobra a la defensa del exmandatario. “La desgracia para él es que estas mujeres tienen las pruebas de todo lo que él ordenó, el chat de anoche prueba que él sí gestionó contratos para su amante Deicy Jiménez, que no tenía ni títulos ni merecimiento laborales, era una mujer que hacía contenido de carácter sexual no se sabe por qué terminó premiada”, aseveró.

Finalmente, el comunicador puso el foco en las entidades públicas salpicadas por los nombramientos y señaló de manera directa la presunta injerencia del exjefe de Estado en la consecución de esos puestos estatales. “Le fue bien a ella de todas formas porque le dieron contratos en el Dapre, en el Mininterior, ¿quién era la palanca de Deicy Jiménez? Era Gustavo Petro, el hombre que la palanqueó”, concluyó Morales, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las inspecciones técnicas e indagaciones para determinar la validez de los folios e inspecciones judiciales.

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