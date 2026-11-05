Gabriela Muñoz se pronunció sobre la controversia que involucra al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez, luego de que se conociera un video en el que ambos aparecen besándose. En sus declaraciones, cuestionó que el caso se haya convertido en un espectáculo mediático y sostuvo que las imágenes, por sí solas, no demuestran la comisión de un delito.

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Muñoz señaló que cualquier persona tiene derecho a presentar una denuncia, pero consideró que las pruebas deben ser examinadas por las autoridades competentes y no sometidas al juicio público en redes sociales.

La mujer también advirtió que la exposición pública de un proceso puede comprometer derechos fundamentales y afectar el desarrollo de una investigación. Sin embargo, hizo una precisión: la divulgación de información no invalida automáticamente una prueba, aunque sí puede tener consecuencias sobre la integridad del proceso.

“La justicia se administra en los tribunales, no en las redes sociales”, expresó Muñoz, quien pidió que se respete el debido proceso y que las autoridades tengan la última palabra sobre los hechos denunciados.

Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático. ¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito? Si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad. La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación. La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales. Mientras tanto, ¿por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres? Colombia necesita seriedad, no más espectáculos para distraer la atención de los problemas que realmente afectan al país. — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) November 5, 2026

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Gabriela Muñoz cuestionó atención mediática al caso

En otro apartado de su mensaje, Muñoz puso sobre la mesa otros asuntos políticos que, a su juicio, deberían recibir mayor atención pública. Entre ellos mencionó las leyes que se debaten en el Congreso y sus posibles efectos, así como las propuestas tributarias que podrían afectar a trabajadores, familias de bajos ingresos y sectores de clase media.

“¿Por qué no discutimos con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, sus posibles beneficios para delincuentes o las propuestas de impuestos que podrían golpear el bolsillo de la clase media, los trabajadores y las familias más pobres?”, cuestionó.

Su pronunciamiento se conoce en medio de las reacciones que ha provocado la publicación de Jiménez, quien ha señalado presuntos intercambios de contratos estatales por favores sexuales durante el gobierno de Petro. El expresidente ha rechazado esas acusaciones.

La controversia también ha provocado pronunciamientos de figuras políticas y periodistas, mientras las denuncias deben ser examinadas por las autoridades. En ese escenario, Muñoz insistió en que Colombia necesita discusiones de fondo y no convertir el caso en un espectáculo público.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.