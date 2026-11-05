Por: El Espectador

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Germán Calderón España, quien hasta ahora ejercía como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), presentó su renuncia de manera formal ante el actual ministro de Justicia, Iván Cancino. En su carta, el funcionario explicó que su salida se debía a “razones de proyección profesional”, decisión que se concretará el viernes 6 de noviembre. Calderón España agradeció al Gobierno Nacional por la confianza depositada en su gestión y expresó gratitud por la oportunidad de liderar este organismo, de acuerdo con el documento citado en el reporte.

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El nombramiento de Calderón España al frente de la Andje fue oficializado el pasado 20 de agosto, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella lo anunciara públicamente el 9 de julio. Calderón España, nacido en Garzón, Huila, es egresado de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional. Esta formación jurídica le ha permitido desempeñarse en diversos escenarios del sector público y privado, ganando experiencia en litigios y asesoría jurídica de alto nivel.

En el ámbito político y judicial, Calderón España ejerció como abogado de la campaña presidencial de De la Espriella, donde tuvo que afrontar una disputa legal significativa. Durante ese periodo, la campaña enfrentó una restricción impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, la cual le prohibía al entonces candidato utilizar símbolos patrios y consignas alusivas como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Su participación en esta controversia subraya su cercanía con asuntos de alta sensibilidad jurídica y política.

Dentro de su carrera, ha ocupado diversos cargos en el sector público, como procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial. También ha prestado asesoría a entidades reconocidas como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y diferentes dependencias distritales en Bogotá, de acuerdo con el reporte de El Espectador.

Un hecho clave de su trayectoria ocurrió en 2023, cuando era apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en una conciliación con la empresa Thomas Greg & Sons, relacionada con una licitación de pasaportes. Calderón España decidió renunciar y terminar su contrato tras advertir posibles perjuicios económicos para el Estado por desacuerdos en ese proceso de conciliación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Germán Calderón España a la Andje?

De acuerdo con el documento presentado al ministro de Justicia, Germán Calderón España renunció al cargo de director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debido a “razones de proyección profesional”. El funcionario agradeció la confianza del Gobierno Nacional y su salida será efectiva el viernes 6 de noviembre, según lo informado por El Espectador.

¿Cuál es la experiencia profesional de Germán Calderón España?

Según El Espectador, Germán Calderón España es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional, y ha desempeñado tanto cargos en la administración pública como en la asesoría de entidades estatales. Entre sus funciones destacadas figuran la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, representación jurídica en temas sensibles y asesoría a la Contraloría, Cancillería y Defensoría del Pueblo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.