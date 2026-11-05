Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) experimenta actualmente un cambio significativo en su estructura directiva y operacional. El jueves 5 de noviembre, el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth tomó posesión como nuevo presidente de la JEP, acompañado por Diana María Vega Laguna en la vicepresidencia, en un momento marcado por grandes retos presupuestales y la necesidad de implementar medidas de austeridad. Según lo reportado en la información disponible, Rojas Betancourth asumió la dirección con decisiones inmediatas que buscan ajustar el funcionamiento interno de la jurisdicción, orientándose principalmente hacia la eficiencia y el control del gasto.

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De acuerdo con los anuncios realizados por el nuevo presidente, las primeras acciones incluyen mudarse de edificio, disminuir los esquemas de protección y reducir drásticamente la planta de contratistas, superando, incluso, la mitad de los existentes. Estas decisiones no son fortuitas, sino que responden a un contexto en el que la JEP enfrenta una importante restricción financiera. Antes de entrar el presupuesto nacional del año 2027 en discusión en el Congreso, la jurisdicción solicitó COP 947.000 millones para cubrir sus operaciones. Sin embargo, tal como se indica en el informe, el gobierno de Abelardo de la Espriella propuso inicialmente COP 822.000 millones. Finalmente, el Congreso estableció la cifra definitiva en COP 721.803 millones, muy por debajo de la solicitud original.

Este recorte presupuestal tiene impactos directos en la operación diaria de la JEP. Un ejemplo concreto anunciado por Rojas Betancourth es el traslado de la sede actual, que tiene una extensión de 15.000 metros cuadrados, a una más pequeña de 4.200 metros cuadrados. La magnitud de estos recortes muestra que, ante la nueva realidad financiera, la entidad tendrá que seguir prestando sus servicios con menos recursos, menores espacios físicos y menos personal de apoyo. De acuerdo con la información citada, la austeridad es el eje fundamental en la nueva administración, la cual deberá buscar el equilibrio entre el cumplimiento de su mandato y la sostenibilidad de sus operaciones hasta el año 2027. Todos estos cambios, expuestos desde el inicio del mandato de Rojas Betancourth, delinean una JEP más contenida y enfocada en utilizar de forma eficiente los recursos asignados por el Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz decidió reducir personal y cambiar de sede?

La Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de disminuir su personal y mudarse a una sede más pequeña como una respuesta directa a las limitaciones presupuestales impuestas por el Congreso, que solo otorgó COP 721.803 millones frente a los COP 947.000 millones solicitados. Esto obliga a operar con austeridad para extender los recursos durante los próximos años, de acuerdo con los anuncios del nuevo presidente, Danilo Alfonso Rojas Betancourth.

¿Quién es el nuevo presidente de la JEP y cuál será su principal reto?

El nuevo presidente de la JEP es el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, quien asumió el cargo el jueves 5 de noviembre. Su principal reto será conducir la jurisdicción bajo un estricto plan de austeridad, garantizando que los recursos disponibles sean suficientes para operar hasta el año 2027 y manteniendo la operatividad de la JEP pese a los recortes presupuestales establecidos por el Congreso, según las fuentes revisadas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.