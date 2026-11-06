La Presidencia de la República emitió una alerta de seguridad este jueves 5 de noviembre de 2026 a través de un registro audiovisual publicado en sus canales oficiales. En el metraje, el vocero del Gobierno, Miller Soto, denunció hechos de extrema gravedad contra la integridad del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Andrés Ríos, y la de su núcleo familiar. El personal de protección interceptó a tres personas con prontuario judicial al interior de la vivienda del funcionario, en lo que se perfila como una intimidación tras sus recientes declaraciones sobre irregularidades en la administración anterior.

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La brecha de seguridad ocurrió pocos días después de la intervención del director del DAPRE ante la Comisión Segunda del Senado el pasado 21 de octubre, fecha en la que destapó una supuesta red de instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios suscritos durante el gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Según precisó Soto, el incidente en la residencia privada tuvo lugar el 28 de octubre. Al ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se confirmó que los tres hombres retenidos registraban antecedentes penales por múltiples homicidios y hurto agravado.

Al hallazgo en la vivienda se sumó un evento adicional en el entorno escolar de la familia del funcionario. Las autoridades detectaron a un individuo sospechoso realizando labores de vigilancia en los alrededores del colegio al que asisten los hijos de Ríos; el sujeto emprendió la huida antes de ser abordado por las patrullas de la Policía Nacional. Para la administración central, estos eventos constituyen un amedrentamiento directo derivado de las pesquisas anticorrupción en marcha. “Esto es grave. Esto es muy grave. Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y estar tranquilo y dormir tranquilo”, enfatizó el vocero gubernamental.

Las denuncias radicadas por Carlos Ríos reposan en la Fiscalía General de la Nación, organismo que abrió una noticia criminal e inició indagaciones preliminares para determinar responsabilidades penales. El plan de trabajo de los investigadores contempla tomar declaración al actual director del DAPRE, llamar a rendir versión a las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez, y recolectar los testimonios de las contratistas vinculadas al expediente. Asimismo, se alistan inspecciones técnicas a las bases de datos y archivos de contratación de la entidad para verificar la transparencia de los procesos señalados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.