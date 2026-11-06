Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue reconocida con el Premio Andesco Comunica en la categoría de reputación y confianza corporativa por su proyecto denominado 'Renacua: un personaje para conectar con la ciudadanía'. Este galardón, otorgado en el marco del undécimo Seminario de Comunicación y Tendencias de Andesco, resalta los esfuerzos de comunicación innovadora en el sector de servicios públicos.

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El reconocimiento fue recibido por Felipe Castiblanco, director de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la EAAB, quien subrayó la relevancia de la iniciativa en un periodo especialmente complejo. Castiblanco afirmó: “Renacua nació en un momento muy difícil para Bogotá, después de la crisis hídrica que vivimos. Vimos que necesitábamos nuevas formas de hablar del cuidado del agua y acercarnos a la ciudadanía, especialmente a los niños y sus familias, y así lo seguimos. Gracias a todos los que han hecho parte de esta iniciativa y han ayudado a que llegue cada vez más lejos”. Estas palabras dan cuenta de la importancia de este tipo de estrategias para fortalecer la conexión entre la entidad y la comunidad en un contexto de emergencia.

Esta no fue la única iniciativa destacada de la EAAB. Otras tres propuestas figuraron entre las finalistas en diferentes categorías de los mejores proyectos de comunicación del sector: la estrategia 360 '¡Cuidamos el agua para cuidar de ti!'; 'En las botas de...', que sobresalió en comunicación interna y cultura corporativa; y 'Oficina Virtual, tu escudo contra el fraude', enfocada en promoción y experiencia del usuario. De acuerdo con la información divulgada por la EAAB, estas iniciativas reafirman su compromiso con la transparencia, la educación y la innovación en sus formas de interacción con la ciudadanía.

Como parte de la agenda del seminario, Castiblanco ofreció una charla en la que presentó la serie 'Renacua y los Guardianes del Agua', diseñada como una estrategia para incentivar cambios en los hábitos de consumo de agua. En este espacio, compartió los aprendizajes surgidos tras la crisis hídrica que llevó a la EAAB a replantear sus canales de contacto, adaptar el lenguaje técnico y crear contenido que conecte realmente con las personas. La serie, impulsada por personajes animados y aventuras, busca acercar el cuidado del agua a niños, jóvenes y adultos, motivando conversaciones familiares y promoviendo conductas responsables frente al recurso hídrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Premio Andesco Comunica y por qué es importante en los servicios públicos?

El Premio Andesco Comunica reconoce las mejores prácticas y estrategias de comunicación en el sector de servicios públicos en Colombia. Destacar en esta premiación implica que una entidad es referente en innovación, transparencia y cercanía con la ciudadanía, aspectos fundamentales para la reputación y confianza en el sector.

¿Cómo busca la EAAB transformar hábitos de consumo con su estrategia Renacua?

La estrategia Renacua, impulsada por la EAAB, utiliza contenidos animados y personajes que enfrentan situaciones relacionadas con el agua en la ciudad. Su propósito es promover la adopción de buenas prácticas y fomentar compromisos familiares en torno al cuidado de este recurso vital, trascendiendo el entorno digital e impactando en los comportamientos cotidianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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